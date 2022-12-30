Ekonomi Bakan Nebati gelir vergisi tarifesini açıkladı Çalışana ödenecek yemek ve yol parası ücretlerinde artış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati gelir vergisi tarifesini açıkladı: Çalışana ödenecek yemek ve yol parası ücretlerinde artış

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini açıkladı. Nebati, "Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz" dedi. Ayrıca Bakan Nebati, bu yıl temmuz ayında 51 liraya çıkarılan yemek parasının istisna tutarının 110 liraya, 25,5 liraya çıkarılan yol parasının istisna tutarının da 56 liraya çıkarıldığını duyurdu.

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Bakan Nebati gelir vergisi tarifesini açıkladı: Çalışana ödenecek yemek ve yol parası ücretlerinde artış
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimlerinin belirlendiğini açıkladı. Bakan Nebati, açıklamasında şunları kaydetti; Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz.

  • Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

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Damga vergisinden muaf olacaklar

2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır. Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.

Yemek ve yol parası ücretlerinde artış

Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.

Böylece, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir.
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