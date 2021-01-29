Ekonomi Bakan Varank Gelin yatırımları hep birlikte çoğaltalım ve hep birlikte üreterek büyüyelim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank: Gelin yatırımları hep birlikte çoğaltalım ve hep birlikte üreterek büyüyelim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ülkemiz terörden çok çekti. Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi artık bitmiş, yatırım ve üretimle şahlanma, hak ettiği refaha kavuşma dönemi başlamıştır. İşte Sütaş'ın Bingöl'de faaliyete geçireceği yatırım bunun en somut örneği. Gelin bu örnekleri hep birlikte çoğaltalım ve hep birlikte üreterek büyüyelim" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ülkemiz terörden çok çekti. Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi artık bitmiş, yatırım ve üretimle şahlanma, hak ettiği refaha kavuşma dönemi başlamıştır. İşte Sütaş'ın Bingöl'de faaliyete geçireceği yatırım bunun en somut örneği. Gelin bu örnekleri hep birlikte çoğaltalım ve hep birlikte üreterek büyüyelim.

(Sütaş yatırımı) Tesisin Etki Analizi raporundaki tahminlere göre 12 yıllık projeksiyon sonunda bu tesis, pozitif dışsal etkileriyle Bingöl ekonomisine yıllık ilave 1 milyar 375 milyon dolar katkı sağlayacak. Dışarıya verilen göçün azalmasıyla il nüfusunu 48 bin kişi artıracak. İl düzeyinde kişi başı gelirin yüzde 40 daha fazla artmasına ve bu sayede ülke ortalamasına yakınsamasına vesile olacak.

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