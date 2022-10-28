Ekonomi Bakan Varank Toggun süspansiyon sistemini gösterdi Otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak
OTOMOTİV OTOMOBİL

Bakan Varank Togg'un süspansiyon sistemini gösterdi: Otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak

Türkiye'nin asırlık yerli otomobil hayalini bir gerçeğe dönüştüren Togg girişimi ile üretilen yüzde 100 elektrikli otomobilin Bursa Gemlik Fabrikası'nın açılışı için geri sayım başlarken önemli gelişmeler yaşanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg için özel üretilen yerli süspansiyon sistemini Twitter üzerinden tanıttı. Bakan Varank, yerli tedarikçilerin yeni nesil elektrikli araç için ilk kez parça geliştirdiğini açıkladı. Varank, "Togg, hızla dönüşen otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Varank Toggun süspansiyon sistemini gösterdi: Otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin fabrikasının açılmasına sayılı saatler kala Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli gelişmeyi Twitter'dan duyurdu. Bakan Varank, yerli tedarikçilerin yıllardır sektörde olmalarına rağmen yeni nesil elektrikli bir araç için ilk kez parça geliştirdiklerini söyledi.

Togg tedarikçilerinin gururlarının yüzlerinden okunduğuna değinen Bakan Varank "Togg, hızla dönüşen otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak derken tam da bunu kastediyorduk!" dedi.

"OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN İŞARET FİŞEĞİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu konu ile ilgili Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Togg tedarikçilerinin gururu yüzlerinden okunuyor. Bazı yerli tedarikçilerimiz yıllardır sektörde olmasına rağmen yeni nesil elektrikli bir araç için ilk kez parça geliştiriyor. Togg, hızla dönüşen otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak derken tam da bunu kastediyorduk!" ifadelerini kullandı.

SÜSPANSİYON SİSTEMİ GÖRÜLDÜ

Togg'un logosuyla sadece Togg'a özel üretilen Amortisör, helezon Yay sistemi, amortisör üst bilye ve takozunun görsellerini Bakan Varank paylaştı.

Otomobilin sarsıntı ve darbe emilimini sağlayan SÜSPANSİYON sistemi ile daha konforlu seyahat gerçekleşiyor. Gazlı veya yağlı olarak üretilen amortisörler konforu artırıcı en büyük etkenlerden birisi olarak öne çıkıyor. Ayrıca otomobilin sert darbeleri emmesine de imkan sağlayan süspansiyon sistemi yol tutuşu açısından da önem arz ediyor.

AÇILIŞA SAATLER KALDI

Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasının açılışına saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan fabrikada C segment SUV Togg'lar üretilecek.

Banttan inecek ilk aracı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tanıtacak.

  • 10 yılda 5 farklı modelde 1 milyon araç üretimi yapması hedeflenen fabrika yılda 175 bin araç üretebilecek.

İkinci Togg için büyük rekabet var: İlk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek
GÜNDEM
İkinci Togg için büyük rekabet var: İlk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek

TOGG ezberleri bozmaya geliyor: İşte Türkiye'nin otomobilinin renklerindeki sır
FOTOĞRAF 8
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2019 yılında Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile adımı atılan, 18 Temmuz 2020'de de temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası'nda sona gelindi.

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Yarın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Gemlik fabrikasının tamamlanan yol ve kavşakları da TOGG'un piyasaya çıkmasını bekliyor.

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TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ EZBERLERİ BOZACAK
Boyahanesinden kaynak ve montaja, tesisat ve batarya üretim hattına kadar son teknoloji robot ve tamamen yerli yazılımlar kullanılarak ilk yıl 80 bin adet üretilmesi hedeflenen TOGG'un CSUV modeli emsalleri göz önüne alındığında tüm ezberleri bozacak.

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LOGOSU GİBİ RENKLERİNİN DE ANLAMI OLACAK
Endüstri 4.0'a yönelik akıllı sistemlerin kullanıldığı otomobil sadece elektrikli bir otomobilden ziyade otonom sürüş özellikleri uzaktan kontrol özellikleriyle akıllı bir otomobil olarak satılacak. 200 ve 400 beygir 2 farklı güç sunacak olan CSUV TOGG'lar seçime göre 0 dan 100 kilometreye 7.6 ve 4.8 saniye gibi sürelerde ulaşacaklar. TOGG'un hayatı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan logosu gibi renklerinin de bir anlamı olacak.

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Her renge Türkiye ile ilgili bir isim verilen TOGG'da kırmızı - Anadolu ateşi,

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Mavi - Gemlik mavisi,

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Beyaz ise Pamukkale beyazı olarak adlandırılacak.

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CSUV modelin C segmentli diğer kardeşleri olan sedan ve hatchback modellerin de banttan inip sertifikasyon süreçlerini tamamlamasıyla birlikte 2023 yılı mart ayında TOGG'un satışları başlayacak.

TOGG ezberleri bozmaya geliyor: İşte Türkiye'nin otomobilinin renklerindeki sır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bursa'da yapacağı açılışın ardından seri üretimine başlanacak Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için Gemlik ilçesindeki dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı. Yılda 80 bin otomobilin banttan indirilmesi hedeflenen Türkiye'nin otomobilinin logosu gibi renkleri de anlamlı olacak.


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