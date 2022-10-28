Bakan Varank Togg'un süspansiyon sistemini gösterdi: Otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak

Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin fabrikasının açılmasına sayılı saatler kala Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli gelişmeyi Twitter'dan duyurdu. Bakan Varank, yerli tedarikçilerin yıllardır sektörde olmalarına rağmen yeni nesil elektrikli bir araç için ilk kez parça geliştirdiklerini söyledi.

Togg tedarikçilerinin gururlarının yüzlerinden okunduğuna değinen Bakan Varank "Togg, hızla dönüşen otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak derken tam da bunu kastediyorduk!" dedi.

Togg tedarikçilerinin gururu yüzlerinden okunuyor.



Bazı yerli tedarikçilerimiz yıllardır sektörde olmasına rağmen yeni nesil elektrikli bir araç için ilk kez parça geliştiriyor.



Togg, hızla dönüşen otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak derken tam da bunu kastediyorduk! pic.twitter.com/zMRhGRWKeD REKLAM October 28, 2022

"OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN İŞARET FİŞEĞİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu konu ile ilgili Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Togg tedarikçilerinin gururu yüzlerinden okunuyor. Bazı yerli tedarikçilerimiz yıllardır sektörde olmasına rağmen yeni nesil elektrikli bir araç için ilk kez parça geliştiriyor. Togg, hızla dönüşen otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak derken tam da bunu kastediyorduk!" ifadelerini kullandı.

SÜSPANSİYON SİSTEMİ GÖRÜLDÜ

Togg'un logosuyla sadece Togg'a özel üretilen Amortisör, helezon Yay sistemi, amortisör üst bilye ve takozunun görsellerini Bakan Varank paylaştı.

Otomobilin sarsıntı ve darbe emilimini sağlayan SÜSPANSİYON sistemi ile daha konforlu seyahat gerçekleşiyor. Gazlı veya yağlı olarak üretilen amortisörler konforu artırıcı en büyük etkenlerden birisi olarak öne çıkıyor. Ayrıca otomobilin sert darbeleri emmesine de imkan sağlayan süspansiyon sistemi yol tutuşu açısından da önem arz ediyor.

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AÇILIŞA SAATLER KALDI

Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasının açılışına saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan fabrikada C segment SUV Togg'lar üretilecek.

Banttan inecek ilk aracı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tanıtacak.

10 yılda 5 farklı modelde 1 milyon araç üretimi yapması hedeflenen fabrika yılda 175 bin araç üretebilecek.

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