Beklenen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Limon suyu' görünümlü ürünlerin satışı yasaklandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.
Buna göre, Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki bir gıda ürününe yatay veya dikey gıda kodeksinin izin vermediği bir bileşenin ilave edilip edilmediğinin tespitinde, ilgili kodeks hükümlerine ilave olarak, uluslararası veya ulusal çalışmalar neticesinde belirlenen ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulacak analiz metotları ve karar limitleri kullanılacak.