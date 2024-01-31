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Ekonomi

Beklenen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Limon suyu' görünümlü ürünlerin satışı yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni uygulama kapsamında limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Kenan Biter
Kenan Biter
09:43 - 31/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:40 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki bir gıda ürününe yatay veya dikey gıda kodeksinin izin vermediği bir bileşenin ilave edilip edilmediğinin tespitinde, ilgili kodeks hükümlerine ilave olarak, uluslararası veya ulusal çalışmalar neticesinde belirlenen ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulacak analiz metotları ve karar limitleri kullanılacak.



Limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler, 31 Aralık'tan sonra yurt içinde piyasaya sunulamayacak.



#Resmi Gazete
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
#Limon suyu
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