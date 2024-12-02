Beş araçtan biri Bursa’da üretiliyor

Yeni Renault Duster'ın üretimine Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrika-ları'nda başlandı. Toplam 390 bin adet kapasiteli fabrikada Clio’nun yanı sıra LPG’li ve hibrit Duster da üretiliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan banttan indirme törenine katılan Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek ve MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş üretim ve satış stratejilerine dair açıklamalarda bulundu.





ÜRETİMİN YÜZDE 70’İ İHRACATA GİDİYOR

Geçtiğimiz yıl 325 bin adet üretime imza attıklarını ve bunun yüzde 70’ini ihraç ettiklerini söyleyen Jan Ptacek, “Her 1 dakikada 1 araç üretiyoruz. Bursa OYAK Renault Fabrikası’na 2027 oyun planı dahilinde 400 milyon avro yatırım yapacağız. 4 yeni model üretimini bu fabrikada gerçekleştireceğiz. 3 SUV’dan ilki Duster’dı. Kalan 3 model için çalışmalarımız sürüyor. Bursa Renault fabrikaları arasında 390 bin adetlik kapasitesi ve verimiyle yıldız konumunda. Tüm dünyada üretilen Renault’ların yüzde 18’i Bursa’da üretiliyor” açıklamasını yaptı.





TÜRKİYE REKABETÇİLİĞİ KORUMAK ZORUNDA

Türkiye’de 50 yıldır varlık gösterdiklerini ve bundan sonrada yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Ptacek, “Enflasyonist ortamdan kaynaklı Türkiye rekabetçiliğini kaybetti. Fakat bunun geri geleceğine inanıyoruz. Türkiye yatırımlarını korumak için rekabetçiliğini de korumalı. Türkiye’de otomobil ekosisteminin önemli bir parçası. Fas ve Cezayir gibi ülkeler şu anda Türkiye’den daha rekabetçi konumda. 2027 planımız dahilinde buraya kadar taahhüt verebiliyoruz ama sonrasını kestirmek zor. Öte yandan yakın vadede elektrikli üretim planımız yok. Elektrikli araçların başarısız olduğunu dilimde Bursa fabrikası içten yanmalı ve hibrit ürünleriyle daha da önemli hale gelecek” değerlendirmesinde bulundu.





DACİA LOGOLU DUSTER DA ÜRETİLİYOR

OYAK Renault fabrikasında üretim planlaması şu anda 3’te 2 Clio ve 3’te 1 oranında Duster üzerine yapılıyor. OYAK Renault fabrikası dünyada en fazla Clio üreten fabrika konumunda. Slovenya’da üretilen Clio’lar ise yerel çapta kalıyor. Şu anda kadar 8 bin adet üretilen Duster’ın yıl sonuna kadar 10 bin adedi geçebileceği belirtiliyor. Öte yandan Renault logolu Duster’ın yanı sıra Dacia logolu Duster üretimi de yapılıyor. Romanya’daki fabrikaya dstek amacıyla yapılan üretimler yakın coğrafyalara ihraç ediliyor. LPG’nin yanı sıra hibrit üretim Duster da fabrikada yer alıyor.





YERLİ ÜRETİM DUSTER BAŞARIMIZI PEKİŞTİRDİ

MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş ise Duster’ın Türkiye’de üretilmesinin ülke ekonomisi açısından önemine değinerek, “Hem Renault'nun Türkiye'deki başarısını pekiştiriyor hem de ülkemizin sanayisi ve ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz. Bundan daha büyük bir gurur ve mutluluk olabileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Otomotiv sektöründe 2024 yılını değerlendiren Çağdaş, diğer markalar gibi Renault için de zor geçtiğini belirtti. Nisanda GSR2 ile genel güvenlik standartları paketinin 1 no'lu paketten 2 no'lu pakete çevrilmesi süreci atlattıklarını söyledi. MAİS Genel Müdürü, dolayısıyla üretim siparişi verilmiş birçok aracını biraz iskonto yaparak satmak durumunda kaldıklarını vurguladı. Berk Çağdaş 2025’tede otomotiv pazarının 1 milyonu geçeceğini sözlerine ekledi.











