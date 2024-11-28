Cybertruck 3 kişiye mezar oldu: Tesla gerçekten güvenli mi?

2018 ile 2022 model aralığındaki arabaların 2017 ile 2022 yılları arasında karıştığı ölümcül kazaların analiz edildiği çalışmada, Tesla'nın her bir milyar 609 milyon kilometrede toplam 5,6 ölümcül kazaya karıştığı ve 5,5 kaza oranına sahip Kia'nın gerisinde kaldığını ortaya çıkardı.

Tüm bu veriler, Tesla'nın ölümcül kaza oranı tablosunda en üst sıraya yerleşmesine neden oluyor.