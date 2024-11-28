Cybertruck 3 kişiye mezar oldu: Tesla gerçekten güvenli mi?

Tesla CEO'su Elon Musk, 'Cybertruck'ları 'kıyamet geçirmez' diyerek tanıtmıştı.
Tesla Cybertruck'ın tek taraflı karıştığı kazada araçta bulunan 3 kişi çıkan yangında hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Geçtiğimiz haftalarda Kanada'da yaşanan bir kazada da Tesla'da çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan ölümlü kazalar sonrası, "Tesla, iddia edildiği kadar güvenli mi?" sorusu gündeme geldi.
ABD'nin Kuzey Kaliforniya eyaletinde, bir Tesla Cybertruck'ın kaza yapması ve alev alması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.
Cyberturck'ın içindekilerin bir etkinlikten çıkarak sabaha karşı saat 03:10 sıralarında kazaya karıştığı, aynı etkinlikten çıkan başka bir araçta bulunan kişinin, kazaya karışıp alev alan Cybertruck'tan bir kişiyi kurtardığı öğrenildi.
Yetkililer kazaya neden olan sebepler için soruşturma başlatırken, Piedmont Polis Şefi Jeremy Bowers çarpışmada
muhtemelen bir faktör olduğunu söyledi.
Polis şefi Bowers, son Cybertruck geri çağırmalarıyla ilgili bir soru üzerine
“çarpışmanın birincil nedeninin mekanik etkiler olduğuna dair bir gösterge yok”
dedi.
'Tanınmayacak durumdalar'
Alameda Adli Tıp Ofisi sözcüsü
çarşamba günü yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin "tanınmayacak durumda" olduğunu kaydederek kimlik belirleme sürecinin haftalar alabileceğini söyledi.
'Lityum-iyon bataryanın alev almış olma ihtimali düşük'
Piedmont İtfaiye Şefi Dave Brannigan, Cybertruck'ın büyük lityum-iyon bataryasının alev almış olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Şef Brannigan olayı
“daha çok tipik bir araba yangını çizgisinde”
olarak nitelendirdi.
Geçtiğimiz 13 Kasım'da Kanada'nın Toronto şehrinde meydana gelen kazada, Tesla marka araç, yüksek hızla bariyerlere çarptı. O esnada Tesla, kapılarını otomatik olarak kilitledi.
Araçta çıkan yangın nedeniyle 25 yaşındaki Neelraj Gohil, 29 yaşındaki ablası Ketaba Gohil ile arkadaşları Jay Sisodiya ve Digvijay Patel feci şekilde can verdi.
Araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken 20'li yaşlarındaki bir kadın ise olay yerinden geçen posta çalışanı Rick Harper sayesinde kurtuldu.
Harper, çevrede bulduğu metal bir çubukla camı kırdı ve son anda kadını araçtan çıkarmayı başardı. Harper, yoğun duman nedeniyle araçta başka insanların olduğunu göremediğini söyledi.
Güç kesilmesi nedeniyle açılmadı
Tesla araçlarındaki elektronik kapı sisteminin kaza sırasında güç kesilmesi nedeniyle açılmadığı anlaşıldı. Uzmanlar ise Tesla kullanıcılarını araçta manuel açma sistemi olduğu konusunda uyardı. Fakat bu özelliğin pek kullanılmaması nedeniyle bazı kişilerin bilmediği, kaza sırasında ise kullanımın zorunlu olduğu belirtildi.
Cybertruck'ın ilk ölümlü kazası
ABD'nin Teksas eyaletinde, Tesla marka Cybertruck otomobille kayıtlara geçen ilk ölümlü kaza, 5 Ağustos 2024'te gerçekleşti. Kazanın ardından çıkan şiddetli bir akü yangını, aracın sahibini diri diri yaktı.
Eyalet yetkilileri, elektrikli aracın beton bir drenaj kanalına veya menfeze çarptıktan sonra alev aldığını, sahibinin ise küle dönen otomobilde sıkıştığını aktardı. Sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesine ve yoldan çıkmasına neyin sebep olduğu ise belirsizliğini koruyor.
Tesla, Cybertruck'ları 6 kez geri çağırdı
Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck, piyasaya çıktığından beri altıncı kez geri çağırıldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), son olarak 13 Kasım'da sürüş güvenliği riski nedeniyle 2 bin 431 Cybertruck modelininin geri çağrıldığını duyurdu. Aracın geri çağrılma nedeni olarak bazı modellerde tespit edilen sürüş invertörü arızası gerekçe gösterildi.
Tesla’nın raporuna göre, 6 Kasım 2023 ile bu yıl 30 Temmuz arasında üretilen Cybertruck modellerindeki sürüş invertöründeki
bu arıza, sürücünün gaz pedalına bastığında tork üretimini durdurabilir. Bu da aracın itiş gücünü kaybetmesine ve çarpışma riskinin artmasına neden olabilir.
Şirket geçen ay da 27.000'den fazla Cybertruck modelini geri çağırmış, sebep olarak geri görüş kamerasındaki görüntülerin gecikmesinin oluşturduğu risk gösterilmişti.
Tesla iddia edildiği kadar güvenli mi?
Tüm bu kazalar ve arızalar nedeniyle yaşanan geri çağırmalar, Tesla CEO'su Elon Musk'ın
olarak övdüğü Cybertruck başta olmak üzere Tesla marka araçların
"Tesla, iddia edildiği kadar güvenli mi?" sorusuyla beraber yeniden gündeme getirdi.
Ölümcül kazalar analiz edildi
Tesla, ne kadar 'yollardaki en güvenli otomobilleri üretme' iddiasında olsa da
otomobil araştırma şirketi iSeeCars
tarafından yayınlanan yeni bir çalışma, kafalarda bazı soru işaretleri oluşturdu.
2018 ile 2022 model aralığındaki arabaların 2017 ile 2022 yılları arasında karıştığı ölümcül kazaların analiz edildiği çalışmada, Tesla'nın her bir milyar 609 milyon kilometrede toplam 5,6 ölümcül kazaya karıştığı ve 5,5 kaza oranına sahip Kia'nın gerisinde kaldığını ortaya çıkardı.
Tüm bu veriler, Tesla'nın ölümcül kaza oranı tablosunda en üst sıraya yerleşmesine neden oluyor.
Ortalamanın iki kat üzerinde
TechSpot'ta yer alan habere göre, raporda özellikle iki Tesla modeli dikkat çekiyor.
'nin en tehlikeli otomobiller arasında altıncı olduğu ve otomobil ortalamasından 3,7 kat fazla, SUV ortalamasından da 4,8 kat fazla olduğu görülüyor. Ayrıca
modeli de otomobil ortalamasının iki katı seviyesinde ölümcül kaza oranına sahip.
Çalışmanın sonuçları, Tesla'nın Autopilot ve Full Self-Driving (FSD) gibi gelişmiş sürüş asistanlarıyla donatıldığını düşünürsek ekstra dikkat çekiyor. Bu sistemler insan hatasını azaltmak ve güvenliği artırmak için tasarlanıyor, fakat elde edilen kaza verileri bu sistemlerin iddia edildiği kadar verimli olmadığını gösteriyor.
Müşterileri yanıltıp yanıltmadığı araştırılıyor
iSeeCars şirketi Yönetici Analist Karl Brauer
, Rolling Stone'a verdiği demeçte bu kaza oranlarının doğrudan otomobillerin güvenlik zaafiyetlerinden ziyade
"sürücü davranışları ile sürüş koşullarının bir karışımını yansıttığını"
belirtiyor.
Öte yandan Tesla'nın güvenlik iddiaları ile gerçek kaza verileri arasındaki
düzenleyicilerin de gözünden kaçmadı. Hem Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) hem de ABD Adalet Bakanlığı, Tesla'nın Autopilot ve FSD sistemlerinin yetenekleri konusunda müşterileri yanıltıp yanıltmadığını araştırıyor.
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