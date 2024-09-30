Sürücüsüz otomobil ABD Başkan adayı Harris'in konvoyunun önünü kesti

ABD'nin San Francisco kentinde u dönüşü yapmaya çalışan robotaksi, yolda kalınca, ABD Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris’in konvoyunu durdurdu. Otonom aracın sahibi Waymo'dan jet bir açıklama geldi. Sosyal medyada viral olan trajikomik olay, sürücüsüz araçların daha önceki vukuatlarını akıllara getirirken, 'kontrol edilemeyen riskler barındırdığı' tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.
Trafik polisi müdahale etti
Şirketten açıklama
- Waymo’nun şu anda 778 adet sürücüsüz robotaksi aracı olduğu ve bu araçların aylık 400 bin yolcu taşıdığı biliniyor.
Sosyal medyada viral oldu
Trajikomik olay, sosyal medyada hızla yayıldı. Sürücüsüz araç teknolojisinin halen birçok eksikliği olduğu tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.
Güvenlik endişelerini artırdı
Sürücüsüz araçların kaza karnesi
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerine göre, 2023 yılı itibariyle sürücüsüz araçların karıştığı 956 kaza kaydedildi ve bu kazalarda 14 kişi öldü, 49 kişi ise yaralandı.
İlk sırada Tesla var
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) internet sayfasında paylaşılan rapora göre, oto-pilot uygulamasına sahip araçlar arasında Temmuz 2021'den bu yana gerçekleşen 367 kazadan 273'üne Tesla araçların karıştığı belirtildi.
- NHTSA'ya yıl içinde tüm kaza kayıtlarını bildiren otomobil üreticileri arasında Tesla'dan sonra araçları en çok kazaya karışan ikinci firmanın 90 kazayla Honda, üçüncüsünün 10 kazayla Subaru olduğu bilgisi paylaşılırken, en çok kazanın gerçekleştiği üç eyalet sırasıyla California (125), Florida (34) ve Texas (33) oldu.
Geçmişte yaşanan bazı sürücüsüz araç vukuatları
Sürücüye ceza verildi
Tesla otopilotuyla ilk ‘ölümlü’ kaza (Florida, 2016)
Tesla'nın otopilot modunda seyreden bir aracı, 7 Mayıs 2016 Florida’da bir tırın altına girdi ve sürücü Joshua Brown hayatını kaybetti. Tesla’nın otopilot sisteminin sınırlamaları ve sürücüsüz teknolojilerin güvenliği konusunda büyük tartışmalara yol açan olay da aile ise Tesla'yı suçlamaması dikkat çekti.
Aile Tesla'yı suçlamadı
Joshua Brown'ın ailesi kazanın Tesla'nın otopilotundan kaynaklanmadığını şöyle açıkladı:
Apple mühendisinin feci ölümü (Kaliforniya, 2018)
Apple mühendisi Walter Huang, 23 Mart 2018'de Kaliforniya'da Tesla Model X aracını kullanırken, Mountain View bölgesinde bir beton bariyere çarparak hayatını kaybetti. Huang, aracını Tesla’nın "Otopilot" modunda sürüyordu ve kazanın meydana geldiği sırada aracın kendi kendine sürüş özelliği devredeydi. Tesla, kazadan sonra yaptığı açıklamada, kazadan önce Huang’ın sistem tarafından birkaç kez uyarıldığını, ancak müdahale etmediğini belirtti.
Huang’ın ailesi, Tesla’ya karşı ihmal nedeniyle dava açtı ve Tesla’yı, otonom sürüş sisteminin yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle suçladı. Tesla ise kazanın sorumluluğunu sistemin değil, Huang'ın uyarılara rağmen müdahale etmemesine bağladı.
- 2022 yılında, mahkeme davası devam ederken ABD Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu (NTSB) kazanın nedeni olarak hem sürücünün dikkatsizliğini hem de Tesla'nın sürücü yardım sistemi üzerindeki yetersiz denetimi gösterdi.
Hukuki mücadele uzlaşmayla sona erdi
Apple mühendisi Walter Huang'ın ailesi ile Tesla arasındaki hukuki mücadele, mahkemeye taşınmadan önce bir uzlaşma ile sonuçlandı. Ulaşılacak anlaşmanın detayları ve tazminat miktarının gizli tutulduğu, anlaşmanın yargıç onayı beklediği ve 11 Nisan'da (bugün) yapılacak duruşma ile netlik kazanacağı belirtiliyor. Kaliforniya Ulaştırma Bakanlığı'nın da davada adı geçen bir diğer taraf olarak itiraz hakkı bulunuyor.
Tesla'nın 'otomatik pilotu' polis aracına çarptı (Kaliforniya, 2018)
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Tesla Model S aracını otomatik pilotta kullanan bir kadın, park halinde polis aracına çarptı. Kazada şans eseri can kaybı olmazken Tesla sürücüsü hafif yaralandı. Son olayla birlikte Tesla'nın otomatik pilot özelliğinin güvenirliğiyle ilgili tartışmalar yeniden başladı.
- Tesla polisten kaçtı:Almanya'da 3 Ocak 2023'te otopilot modu açılan bir Tesla, tam 15 dakika boyunca polisten kaçtı. Sürücünün uyuduğu tespit edildi, 45 yaşındaki kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Sürücüsüz otobüs ilk gününde kaza yaptı (Las Vegas, 2017)
Las Vegas’ta 9 Kasım 2017'de test edilen sürücüsüz bir Navya otobüsü, hizmetteki daha ilk gününde bir kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, olayın kamyonun sürücüsünün hatası sonucu yaşandığı vurgulandı. Polis daha sonra kamyon şöförüne ceza kesti. Kazanın ardından otonom otobüs testleri kısa süreliğine askıya alındı.