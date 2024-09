Sürücüsüz otomobil ABD Başkan adayı Harris'in konvoyunun önünü kesti

"Aracın oğlumuzu öldürdüğünü defalarca duyduk. Durum böyle değil. Joshua ve Tesla'nın özelliklerinin, arabanın önündeki tırın sola dönüşünü fark edemeyecekleri küçük bir zaman aralığı vardı. İnsanlar her gün araba kazalarında ölürler. Bunların çoğuna, dikkat eksikliği veya tehlikeyi görememe neden olur. Joshua inandı ve ailemiz otomobillere giren yeni teknolojinin ve otonom sürüşe geçişin birçok can kaybını önlediğine inanmaya devam ediyor. Değişim her zaman risklerle birlikte gelir ve ölümler için sıfır tolerans tamamen yenilik ve gelişmeleri durdurur. "