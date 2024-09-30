Sürücüsüz otomobil ABD Başkan adayı Harris'in konvoyunun önünü kesti

Bu olay, Amerika Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından detaylı şekilde incelendi. Elde ettiği detayları paylaşan NTSB, dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Örneğin kazanın olduğu gece hayatını kaybeden Elaine Herzberg, siyah bir kıyafet giyiyordu. Yanında gittiği bisikleti üzerinde de bir yansıtma bulunmayan kadın, sokak aydınlatmasının olmadığı bir yerden karşıya geçmeye çalıştı. Kadını çarpmadan 6 saniye önce algılayan ancak yukarıdaki nedenlerden dolayı “bilinmeyen obje” olarak algılayan sürücüsüz araç, 1,3 saniye kala bisikleti belirleyerek acil fren manevrası yapılması gerektiğini bildirdi. Ancak bu da sistem tarafından “düzensiz davranışı azaltma sistemi” nedeniyle aktif edilmedi. Tüm bunlar birleştiği zaman kanında marijuana ve metamfetamin bulunan kadın ciddi bir darbe alarak hayatını kaybetti.

Direksiyon başında bulunan test gözlemcisi Rafaela Vasquez olay anında telefonu ile oynadığı için yola bakmıyordu.