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Avrupa’nın uçan taksi hayalleri suya düştü: Nakit sıkıntısı nedeniyle bu çaba sonuçsuz kaldı

Avrupa’nın uçan taksi hayalleri suya düştü: Nakit sıkıntısı nedeniyle bu çaba sonuçsuz kaldı

09:2328/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Pillerin sık sık değiştirilmesi ve pilot maliyetleri, işletme giderlerini artırıyor.
Pillerin sık sık değiştirilmesi ve pilot maliyetleri, işletme giderlerini artırıyor.

Avrupa’da devrim niteliğinde bir ulaşım aracı olarak görülen elektrikli uçan taksiler, finansal zorluklar nedeniyle beklenen hızda ilerleyemiyor. Özellikle Almanya merkezli Volocopter ve Lilium gibi şirketler, ciddi nakit sıkıntılarıyla karşı karşıya.

Volocopter, bu yılki Paris Olimpiyatları’nda elektrikli iki kişilik VoloCity hava aracını devreye sokmayı planlamıştı. Ancak bu vizyon gerçekleşemedi ve şirket yalnızca tanıtım uçuşları düzenledi.


Şirket, Nisan ayında Alman hükümetinden 100 milyon Euro kredi almak için girişimlerde bulundu ancak bu çaba sonuçsuz kaldı.


Şimdi ise Volocopter, Çinli otomobil üreticisi Geely’nin 95 milyon dolarlık bir yatırım karşılığında şirketin yüzde 85 hissesini almasını bekliyor. Bloomberg’e göre, bu anlaşma gerçekleşirse gelecekteki üretim Çin’e kaydırılabilir.



Lilium: Cesur tasarımlar, büyük engeller

Bir başka Alman girişimi olan Lilium, dikey kalkış ve yatay uçuş sağlayan 30 elektrikli jet motoruyla yenilikçi bir uçan taksi tasarımı geliştirdi. Şirket, 780 adetlik ön sipariş ve anlaşma bildirimleriyle dikkat çekti.


Ancak mali sıkıntılar, Lilium’un operasyonlarını sekteye uğrattı. Kasım ayında şirket, ana faaliyetlerini iflas sürecine devretti ve Nasdaq borsasından çıkarıldı. Yeni uçakların üretimi devam etse de finansman sorunları projeyi daha da zorlu bir hale getiriyor.



Vertical Aerospace

Bristol merkezli Vertical Aerospace, VX4 modeliyle İngiltere’nin elektrikli hava aracı pazarındaki en büyük oyuncularından biri. Şirket, bu yıl ilk başarılı serbest kalkış ve iniş testlerini gerçekleştirdi.


Ancak Vertical Aerospace de finansal zorluklarla boğuşuyor. Şirket, en büyük alacaklısı olan ABD merkezli Mudrick Capital ile bir kurtarma anlaşması yaptı.


Bu kapsamda Mudrick, 50 milyon dolarlık ek yatırım yapacak ve 130 milyon dolarlık borç, hisseye dönüştürülecek. Böylece Mudrick, şirketin yüzde 70’ine sahip olurken, kurucu Stephen Fitzpatrick’in hissesi yüzde 20’ye düşecek.



Airbus

Avrupa’nın geleneksel havacılık devi Airbus, CityAirbus NextGen projesiyle EVTOL (dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli hava aracı) alanında sağlam adımlarla ilerliyor.


80 kilometre menzile ve saatte 120 kilometre hıza sahip dört kişilik bu araç, şirketin teknolojik bilgi birikimi sayesinde istikrarlı bir gelişim sergiliyor.



Pazarın geleceği belirsiz

Uçan taksilerin ilk rotalarının havaalanları ve şehir merkezleri arasında olması bekleniyor. Ancak kârlılık konusunda ciddi endişeler var. Pillerin sık sık değiştirilmesi ve pilot maliyetleri, işletme giderlerini artırıyor.


Uzmanlar, bu yatırımların Tesla benzeri bir dönüşüm yaratma umuduyla yapıldığını ifade ediyor. Ancak projelerin geleceği, yatırımcıların sabrı ve pazarın bu yenilikçi araçlara nasıl tepki vereceğiyle şekillenecek.

#Uçan Taksi
#Avrupa
#Airbus

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