Ekonomi Bir tanıdık uğurluyor Togg İstanbul Havalimanında görücüye çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bir tanıdık uğurluyor: Togg İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı

Yerli otomobil Togg, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Arındırılmış Salon'da sergilenmeye başlandı. Yabancıların büyük ilgi gösterdiği Togg’un Twitter adresinden “İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde sizi uğurlamak için bir tanıdık bekliyor” paylaşımı yapıldı.

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Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Bir tanıdık uğurluyor: Togg İstanbul Havalimanında görücüye çıktı
​Yerli otomobil Togg, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Arındırılmış Salon'da sergilenmeye başlandı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Arındırılmış salonda sergilenen otomobil yerli ve yabancı yolcular tarafından büyük ilgi gördü. 2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u banttan indirmeye hazırlanan Togg, ‘Konsept Akıllı Cihaz’ olarak isimlendirdiği konsept otomobilini İstanbul Havalimanı'nda sergiledi. Otomobil bir ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda sergileneceği öğrenildi

Pasaport kontrolünden geçtikten sonra otomobili gördüğünü ve ünlü bir markanın otomobiline benzettiğini söyleyen Tunuslu Muhammed Mahjoub, "Araba çok güzel, dış dizaynını beğendim çok çekici. Ünlü bir arabaya benziyor" dedi. Yolculardan Abir Mahjoub ise, "Çok özel bir araç çok beğendim. Kapılar inanılmaz güzel, mükemmel" diye konuştu.

15 Ocak'a kadar sergilenecek

Hollanda’da yaşayan Muharrem Uğurlu ise şunları söyledi: “4-5 yıldır elektrik araba kullanıyorum. Birçok modelini kullandım oğlumla beraber. Hastasıyız elektrikli arabaların. Tesla'da gözümüzü açtık. Şu anda Türkiye’de iki tane daha aldık. Togg’u da bekliyoruz. Arabayı gördüm. Çok güzel çok şık. Oturmak bakmak lazım. Sürüp yol tutuşuna bakmak lazım. Tasarımı çok şık. Çok beğendik. Almayı da düşünüyorum." Öte yandan, Togg Konsept Akıllı Cihaz, 15 Ocak 2023 tarihine kadar sergilenecek.

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