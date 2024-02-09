Bizim Toptan g2m ile güçlerini birleştirdi: Zenginleşen ürün ve hizmet portföyü tanıtıldı

Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı ve g2m Genel Müdürü Furkan Akiner fuar kapsamında Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.





"Bizim Toptan ve g2m işbirliği sektördeki gücümüzü daha da artıracak"





Bizim Toptan Üst Yöneticisi Balcı, fuarı ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, yeni ilişkiler kurmak için çok önemli fırsat olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye'de pazar erişimi en yüksek, en fazla işletmeye dokunan, en yaygın organize toptan marketi olduklarını dile getiren Balcı, şunları söyledi:

"71 ilde 181 mağaza ile hizmet veriyoruz. Geniş operasyon ağımız ve uzman ekiplerimizle Türkiye'nin 81 iline ürün tedariki gerçekleştiriyoruz. Ev dışı tüketim sektörü bizim en önemli satış kanallarımız arasında yer alıyor. Bizim Toptan olarak ev dışı tüketim kanalında yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz g2m birleşmesi ile gücümüzü daha da artırarak sektörde rakiplerimizle arayı daha da açtık ve açık ara lider konumuna ulaştık."





g2m'nin, 40 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye genelinde profesyonel mutfak ve işletmelere yönelik dağıtım ve lojistik faaliyetlerini Bizim Toptan çatısı altında aynı şekilde sürdürmeye başladığını aktaran Balcı, "İki büyük şirketin ürün portföyü, müşteri erişimi, depolama, tedarik ve lojistik kabiliyetleri birleşince daha kapsamlı bir faaliyet alanına sahip olduk. Ürün portföyümüz, g2m'nin özel markalı ürünleri ve distribütörlük hakkına sahip olduğu ulusal ve uluslararası markaların eklenmesiyle daha da genişledi." diye konuştu.





Balcı, genel merkezde, depolarda ve mağazalarda 3 binin üzerinde kişiyi istihdam ederek ekonomiye doğrudan katkı sağladıklarını kaydetti.

Raflarında yerel ve bölgesel markalara da yer verdiklerini belirten Balcı, bu sayede bölgesel üretimi de desteklediklerini ifade etti.





Çalışmalarını yeşil enerji kaynaklarına yatırımdan ambalaj ve atık yönetimine, sürdürülebilir tarıma destek olan ürünlerden sorumlu tedarik zinciri optimizasyonuna, iş sağlığı ve güvenliğinden fırsat eşitliği konularına kadar sürdürülebilirlik yol haritası çerçevesinde yürüttüklerini vurgulayan Balcı, GES yatırımlarına da ağırlık verdiklerini bildirdi.





Balcı, yeni mağaza ve depo açılışları, dijital altyapıya ve insan kaynağına yönelik yatırımlarıyla bu sene de istikrarlı büyümeyi sürdürmeyi hedeflediklerini vurguladı.





"Sektörde açık ara lider konumdayız"





g2m şirketi Genel Müdürü Furkan Akiner de g2m olarak Bizim Toptan ile yeni ve heyecanlı bir yola çıktıklarını söyledi.





g2m'nin 40 yılı aşkın süredir ev dışı tüketim sektöründe üretici ve işletmeler arasında köprü görevi gören işletmelerin de ihtiyaç duyduğu her türlü gıda ve gıda dışı ürünlerin satış, tedarik ve dağıtım hizmetlerini sunan bir şirket olduğunu anlatarak Akiner, şunları kaydetti:





"Bu birleşmeyle ev dışı tüketim pazarındaki verimliliğimizi artırarak, her iki şirketin sinerjisiyle daha kapsayıcı ve odaklanmış bir yapı haline gelmiş oluyoruz. Bizim Toptan'ın ev dışı tüketim tecrübesi ve devasa operasyonel yeteneğiyle düşünüldüğünde bu yeni yapının ne kadar büyük ve güçlü olduğu çok daha iyi anlaşılacaktır. İki şirketin birleşmesiyle bu pazardaki payımız daha da arttı. Rakiplerimizle olan mesafeyi daha da açarak sektörde açık ara lider olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz."























