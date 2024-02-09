Sanayide çarklar hızla dönüyor: Aralık ayında yüzde 2,4 artış yaşandı

Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, aralıkta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.