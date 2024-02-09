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Ekonomi

TMSF'den satışa çıkarılacak 19 lüks araç için uyarı: Aracılık yapabileceğini iddia eden dolandırıcılara karşı dikkatli olun

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan 22 Şubat’ta ihalesi gerçekleşecek lüks araçların satışına yönelik kritik bir uyarı geldi. TMSF'den yapılan uyarıda satışa sunulacak lüks araçların aracılık yapabileceğini iddia eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, ilgili mevzuat çerçevesinde hiç kimsenin bu satış işlemlerine aracılık yapamayacağı da belirtildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
10:14 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), düzenlediği lüks araç ihalesi sebebiyle kurum adı ve logosu kullanılarak vatandaşların kandırılmaya çalışıldığına yönelik ihbarlar üzerine açıklamada bulundu.


TMSF bir kamu kurumu olarak ilgili mevzuat çerçevesinde satışlar gerçekleştirdiğini, bunların da şeffaflık ilkesine uygun olduğunu vurgulayarak hiç kimsenin bu satış işlemlerine aracılık yapamayacağını bildirdi.


TMSF, geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı ve içinde lüks araçların da olduğu ihalelerin, ihale şartnamesine göre engeli olmayan herkesin katılımına açık olduğunu; bütün ihale bilgilerine kurumun internet adresi olan https://www.tmsf.org.tr üzerinden erişilebileceğini kaydetti.

TMSF Kurumsal İletişim Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kamuoyunda “çantacı, aracı, komisyoncu” gibi isimlerle tanımlanan şahıslara karşı dikkatli olunması gerektiğini, duyurusu yapılmadan, kimsenin çok düşük bedellere araç almasının mümkün olmadığını vurguladı.


22 Şubat 2024 tarihinde saat 10:00’da TMSF binasında yapılacak ihalede Bentley, Porsche, Mercedes ve Land Rover başta olmak üzere çeşit marka ve modelde 19 araç satışa çıkarılıyor.




#Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
#TMSF
#Lüks araç satışı
#Dolandırıcılık
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