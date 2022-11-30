Ekonomi BMWnin paylaşımında Gemlik detayı TOGGa nispet mi yapıyor yorumları yapıldı
OTOMOTİV

BMW’nin paylaşımında Gemlik detayı: 'TOGG’a nispet mi yapıyor' yorumları yapıldı

Alman otomotiv devi BMW, TOGG’un Gemlik rengini anımsatan ve TOGG’a benzemesiyle dikkat çeken modelini Gemlik sahilinde fotoğraf çekerek sosyal medya hesabında yayınladı. Paylaşımı gören Türk takipçiler ise, “Yoksa siz TOGG’a nispet mi yapıyorsunuz?” şeklinde yorumlar yaptı.

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Haber Merkezi İHA
BMW’nin paylaşımında Gemlik detayı: TOGG’a nispet mi yapıyor yorumları yapıldı
BMW’nin paylaşımında dikkat çeken Gemlik detayı

Alman otomotiv devi BMW, Gemlik rengini anımsatan yeni model aracını Almanya kurumsal sayfasında paylaştı.

16 plakanın kullanıldığı ve Gemlik sahilinde fotoğraflanan araç, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan TOGG’a benzerliğiyle dikkat çekti.

TOGG'un Gemlik rengi
TOGG'un Gemlik rengi

'NİSPET Mİ YAPIYORSUNUZ?'

Paylaşıma takipçiler tarafından yapılan yorumlarda TOGG’a nispet yapıldığı ve Gemlik’te yapılan çekimlere vurgu yapıldı.

Togg'un renkleri belli oldu: Yerli otomobil Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı
FOTOĞRAF 11
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Toggdan yapılan açıklamaya göre, Bir otomobilden fazlası için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’da Türkiye’nin Renklerini kullanıcılarıyla buluşturacak.
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Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimlerini verdi.
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Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını...
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Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı..
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Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını..
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Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını..
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Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini..
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Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturdu.
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Ülkemizin sahip olduğu eşsiz güzelliklerden ilham alıyoruzAçıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
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Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi duygusal Doğu kültürü ve rasyonel Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız...
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İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye’mizden ilham aldık. Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.
Togg'un renkleri belli oldu: Yerli otomobil Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı
Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.

Yeni Şafak muhabiri Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u test etti
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Yeni Şafak muhabiri Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u test etti
Türkiye'nin otomobili Togg, Gemlik kampüsünün kapısını gazetecilere açtı. Her 3 dakikada bir araç üretme kapasitesine sahip fabrikanın üretim hatları görüntülenirken, Yeni Şafak muhabiri Şuayip Alabay yerli otomobil Togg'u test etme fırsatı da buldu.

Yerli otomobil Togg'da seri üretim tam gaz devam ediyor: 227'nci araç banttan indi
OYNAT 00:42
Yerli otomobil Togg'da seri üretim tam gaz devam ediyor: 227'nci araç banttan indi
29 Ekim'de Bursa Gemlik'teki fabrikada resmi açılış töreni gerçekleşen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da seri üretim devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı'nı taçlandıran açılışın yankıları hala sürerken 227'nci yerli otomobil fabrikada banttan indi.

Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme: Gerçek yol koşullarında test edildi
OYNAT 00:50
Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme: Gerçek yol koşullarında test edildi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından yerli otomobilin test sürüşü görüntülerini paylaştı. Gerçek yol koşullarında test edilen TOGG'un görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, 'Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.


220 kişiyimağdur ettiler

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