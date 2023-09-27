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Ekonomi

Borç krizindeki gayrimenkul devi Evergrande'nin kurucusu polis gözetiminde

Çin'in borç krizindeki gayrimenkul devi Evergrande'nin kurucusu milyarder Hui Ka Yan polis gözetimine alındı. 64 yaşındaki Hui'nin neden gözetim alında olduğu belirtilmedi.

Kenan Biter
11:28 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hui Ka Yan

Hui Ka Yan

Konuyla ilgili bilgisi olan kişilerin aktardığı bilgilere göre, 1996 yılında güney Guangzhou şehrinde Evergrande'yi kuran Hui Ka Yan'ın bu ayın başlarında polis tarafından götürüldüğü ve belirlenen bir yerde izlendiği belirtildi.


Bloomberg News, Hui'nin neden konut gözetimi altına alındığının net olmadığını belirterek, bu hareketin resmi gözaltı veya tutuklama kapsamına girmeyen bir tür polis eylemi olduğunu ve Hui'nin bir suçla suçlanacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Evergrande dünyanın en borçlu emlak geliştiricisi ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin kabaca dörtte birini oluşturan Çin'in emlak sektöründe benzeri görülmemiş bir likidite krizinin merkezinde yer alıyor.


Bir zamanlar Çin'in en çok satan geliştiricisi olan Evergrande'nin mali krizi 2021'de kamuoyuna duyuruldu ve o zamandan bu yana, yavaşlayan ev satışları ve fon toplama için yeni yolların azalması nedeniyle kendisi ve bir dizi iştariki borç yükümlülüklerini yerine getiremedi.





#Evergrande
#Çin
#Borç krizi
#Hui Ka Yan
#Kenan Biter
13 dakika önce
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