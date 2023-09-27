Borç krizindeki gayrimenkul devi Evergrande'nin kurucusu polis gözetiminde

Hui Ka Yan
Konuyla ilgili bilgisi olan kişilerin aktardığı bilgilere göre, 1996 yılında güney Guangzhou şehrinde Evergrande'yi kuran Hui Ka Yan'ın bu ayın başlarında polis tarafından götürüldüğü ve belirlenen bir yerde izlendiği belirtildi.
Evergrande dünyanın en borçlu emlak geliştiricisi ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin kabaca dörtte birini oluşturan Çin'in emlak sektöründe benzeri görülmemiş bir likidite krizinin merkezinde yer alıyor.
Bir zamanlar Çin'in en çok satan geliştiricisi olan Evergrande'nin mali krizi 2021'de kamuoyuna duyuruldu ve o zamandan bu yana, yavaşlayan ev satışları ve fon toplama için yeni yolların azalması nedeniyle kendisi ve bir dizi iştariki borç yükümlülüklerini yerine getiremedi.