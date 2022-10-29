C-SEDAN ve C-X COUPE geliyor: TOGG CEO'su Karakaş yeni modellerin tasarımını ilk kez gösterdi

TOGG COE’su Gürcan Karakaş yaptığı sunumda C-SUV’dan sonra 2025’in ilk yarısında C-SEDAN, 2026’da C-X COUPE modellerin üretileceğini açıkladı. Karakaş, Hatchback modelden vazgeçtiklerini ve bunun yerini C-X COUPE’ın aldığını duyurdu. Modelin tasarımı ilk defa gösterildi.

Karakaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz yola çıktığımız zaman otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktık. Bunu yaparken de iki tane temel hedefimiz vardı. İlk hedefimiz ülkemizin yüzde yüz fikri mülkiyetine sahip olduğu küresel bir mobilite markasını kurmaktı. Bunu yaparken, özümüzden, DNA'mızdan, değerleri içerisine katmaktı. İkincisi tüm dünyada görüyoruz; her şey artık cep telefonunun vakti zamanında geldiği gibi; otomobilin de başına geleceğini işaret etti. Sadece bir otomobil yapmak bizim için hiçbir zaman bir seçim değildi. Otomobilden daha fazlası, dış dünya ile bağlantılı mobil bir cihaz yapmak.

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Bu iki hedefin tabi ki aynı anda yapılması gerektiğinin üç farklı boyutu var. Birincisi akıllı cihaz diye tabir ettiğimiz kısmı. İkinci kısmı ekosistem kısmı. Üçüncüsü de gelişimin yapıtaşları.

Biz ocak 2019'da kara kalem çizimlerle başladık ve çok kısa sürede üç boyutlu prototipi oluşturduk. Daha sonra bunu modelledik ve sizlerin de huzurunda Cumhurbaşkanımız ile birlikte 2019 yılında sizlerle buluşturduk. Ve asıl yolculuğumuz artarak, katlanarak gitti. Mayıs 2021'de geliştirdiğimiz ürünlerimizi denemeye başladık. Ve geliştirdiğimiz ürünleri her aşamasıyla denedik. Yani oyunun kuralları neyi gerektiriyorsa bunu yaptık. Tüm testleri yaptık. Temmuzda deneme üretimimize başladık ve bugün tesisimizi açmak üzere huzurunuzdayız.

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İnşaatına hızlıca başladık. Zemini güçlendirdik. Nihayetinde tesisimizi 100 bin adet üretecek. İkinci etapta 175 bin üretecek şekilde hazırladık. Bir marka oluşturmak arkasından geldi. Ne yapmak istediğimizi net anlatan. Bizim Anadolu’da doğan insanlar olarak müthiş zenginliğimiz var. Yüzümüzü doğuya çevirdiğinizde doğu kültürünün misafirperverliği, batıya çevirdiğinizde plan, program yeteneklerini ülkemizdeki insanlar olarak birleştirdik. Mobilite eko sistemi kurgularken, hizmet anlayışı, misafirperverlik ve teknolojiye ihtiyacımız var

Togg’dan hiçbir zaman otomobil konferansına, fuarına gitmedik. Teknoloji dünyasının buluştuğu fuarlara gittik. Startup konferanslarına gittik. Geleceğimizdeki konumlandırmamızda değişiklik olmayacak. Yapı taşları içinde Togg’un bir şirketle sınırlı kalması mümkün değildi. Yakında yurtdışına gideceğiz. Avrupa’ya gideceğiz. Her şeyimizi Avrupa standartlarında yapıyoruz. Onun için Togg Euro’u kurduk. Stutgard’ta kurduk. Yeni nesil otomobiller içinde en önemli teknolojilerden bir tanesi batarya. Bataryanın da hücresi. Biz dünyanın en büyük şirketlerinden birisiyle yüzde 50 ortak girişim kurduk. Onlarla proje bazlı destekle beraber direkt burada Gemlik Kampüsümüzün bitişiğinde Avrupa’nın en temiz enerji üssüyle ortak olacağız. Biz hücrenin teknolojisine kadar beraber geliştireceğiz.

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Bununla birlikte ülkemizde yüksek hızlı şarj 1000 adet sipariş ederek uçtan uca rahat seyahat için çalışmalara başladık. Uluslararası ortağımızla çalışmalarımızı pekiştirerek yoğun bölgelerde 25 kilometrekarede, az bölgelerde 50 kilometrelerde planladık. Teknoloji geliştirme birimimizi şirketleştireceğiz. Yarından itibaren ne yapacağız? Akıllı cihazları kullanıcılarla buluşturan nokta nasıl olacak. Kullanıcıya temasımızı en yakın noktadan yönetmek istiyoruz. Kullanıcıyı anlamamız bu şekilde mümkün. Teknoloji ile en verimli yönetebilmenin yolları budur. İnternetle beraber, dijital bilgilerin açık olmasıyla herkes her bilgiye ulaşıyor. Klasik dünyadaki bayinin sağladığı katkılar, veriler eskimiş veri olabiliyor

İçten yanmalılara göre servis ihtiyacı çok az. Kullanıcının ihtiyaçları, bilgisayar, internet üzerinden güncellenecek. Biz fiziksel teması; dijital dünyanın imkanlarıyla birleştirip kullanıcılara yakın olacağız. Satış dağıtım organizasyonunu belirledik. Servis noktalarında bir şekilde bizim ülkemizin trafiğinin yoğun olduğu, satışların hacimli olduğu yerlerde olacağız. Olmayan noktalarda mobil servis çözümleri üreteceğiz. Eko sistem içerisinde dijital dünyanın ürünlerini harita bazlı planlıyoruz. Dört ana dijital portföy olarak planladık. Bir mobil uygulama üzerinden tüketici ile buluşturacağız

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İlk defa üzerinde çalıştığımız, sedanı gösteriyoruz. Yeni nesil araçlar çerçevesinde tasarlanmış. Artık hatchback yapmaktan vazgeçtik. Hedef kitlemizin beğenisini kazanacak cros cupeler yapacağız.

Yarından sonra bu yolculuk nereye gidecek? Mobiliti eko sisteminin bir sınırı yok. Bu sınırı biz çiziyoruz. Biz nereye götürürsek oraya gidecek. Biz teknolojik olarak altyapımızı o güçle kuruyoruz. Bizim hedefimiz yarından sonra bir merkezi bilgisayarla tüm akıllı cihaz üzerindeki ve bağlı olduğu cihazlarla bağlantısını sağlayacak merkez oluşturmak var. Herkes elektrikli araçlara geçiyor. Herkesin elinde olmayan bir şey var. Bugünün chip krizi, yarından sonra hücre krizine dönecek. Biz bir ortaklık oluşturduk. Sadece otomobil için değil yenilenebilir enerji için, 120 ülkeden sorumlu olacak ve geleceği çok açık çözümlerle ileri gideceğiz. Blok zinciri ve kesintisiz akıllı yaşam çözümleri üretiyoruz. Ödeme sistemleri ile ilgili dijitalleştirilmiş varlıkların transfer edildiği günümüzde, eko sistemler birbirleri ile konuşamıyorlar. Blok zinciri ile kesintisiz ve akıllı yaşam çözümleri üretiyoruz. İlk denemeleri yaptık. Yeni ligin geleceğini hep beraber iş ortaklarımızla geliştiriyoruz.