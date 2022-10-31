Çift Geyik Karaca’dan Cumhuriyet’in 99. yılına özel üretim: Geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak

Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık eden 105 yıllık marka Çift Geyik Karaca, geleneksel hale getirdiği sosyal sorumluluk projesini bu yılda sürdürüyor.

Atatürk’ün yaklaşık 88 yıl önce giydiği ve hafızalarımıza “Atatürk’ün süveteri” olarak kazınan süveter, Çift Geyik Karaca tarafından Cumhuriyetin 99. yılına özel yeniden üretildi. Çift Geyik Karaca, Cumhuriyetin 99. yıldönümünde; geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak üzere yeniden ürettiği bu özel süveteri mağazalarında ve çevrimiçi satış kanallarında satışa sundu.

CİHAT ÖZBEKLİ, “BİR SÜVETER ÇOK ŞEY ANLATIR”

Çift Geyik Karaca, geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak üzere Atatürk’ün giydiği süveteri Cumhuriyetin 99. yıldönümü olan 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı öncesinde yeniden üretti.

Çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirten Çift Geyik Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli; “İnsanımızla 105 yıllık köklü bağa sahip bir markanın temsilcileri olarak bizler, bu anlamlı sosyal sorumluluk projemizi geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturabilme hedefiyle yapıyoruz. Üç yıl önce başlattığımız ve halkımız tarafından takdirle karşılanan bu özel projeyi bu yıl da hayata geçiriyoruz. Burada öncelikli amacımız farkındalık oluşturmak ve bu topraklara olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ödeyebilmek. Bu hedefle; özel süveter, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak üzere Çift Geyik Karaca mağazalarında ve çevrimiçi satış kanallarımızda satışa sunuldu. Halkımızdan aldığımız yoğun talep ve takdir bizlerin bu projeyi devam ettirebilmemizdeki en büyük motivasyon kaynağımız. Ortak değerlerle büyüdüğümüz bu topraklarda, hepimizin ortak mirasına olan saygımızdan dolayı, tüm ürünlerimizde yer alan ve markamızın kimliğini işaret eden logomuzu bu özel süveterde kullanmama geleneğimizi sürdürdük. Tüm sezon boyunca mağazalarımızda ve çevrimiçi satış kanallarımızda satışta olacak süveterin iletişim çalışmalarını da “Bir süveter çok şey anlatır” mesajıyla sürdürüyoruz." dedi.