Ekonomi Çiftçilereçifte müjde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çiftçilere çifte müjde

Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, en önemli tarımsal girdilerden kimyevi gübrede yüzde 15’lere varan indirim sağlayacak. Müjdeyi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arpa ve buğdayda 5 kuruşluk prim desteğinin de gelecek yıl 10 kuruş olarak ödeneceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kimyevi gübreye yüzde 15 indirim geliyor.
Kimyevi gübreye yüzde 15 indirim geliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) en önemli tarımsal girdilerden kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlayacağını bildirdi. Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, gübre fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tarımın en önemli girdisinin gübre olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Çiftçi, tarlasına yeterli gübre atamazsa hasatta yeterli verimi alamaz. Son zamanlarda dünyadaki ekonomik dalgalanmalar, kur üzerinden ekonomimize yapılan finansal saldırılar malum. Çiftçimizin ekmeğine göz diken maksatlı kesimlerin bu durumu fırsata çevirme çabalarıyla kimyevi gübre fiyatında artış yaşandı" dedi.

Bekir Pakdemirli

ÜRETİMDE KOORDİNASYON DÖNEMİ

Bakan Pakdemirli, bu artışların bir kısmının maliyet artışına, diğer kısmının ise kasıtlı ve spekülatif sebeplere dayalı olduğuna dikkati çekerek, Tarım Kredi'nin üreticinin girdilerini kolaylaştıracağını, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) de üreticinin elde ettiği ürüne alım garantisi vereceğini söyledi. Böylece, bakanlık ve çiftçinin, üretimin her aşamasında koordineli çalışacağını vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Çiftçimize sahip çıkacağız, çiftçimizi asla ezdirmeyeceğiz' demişti. Bizler de bunu yapıyoruz. Bakanlık olarak Tarım Kredi ile yapılan çalışmalarla güzel bir haber vermek istiyoruz. Tarım Kredi, en önemli tarımsal girdilerden kimyevi gübrede cinslerine göre değişmekle beraber yüzde 15'lere varan indirim sağlayacak. Örneğin, DAP gübrenin tonu 3 bin 250 liradan 2 bin 900 liraya düştü. Yapılan indirimin piyasaya yansımasıyla tüm sektörün benzer hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."

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GÜBREDEKİ FAHİŞ FİYATLARA İNCELEME

Bekir Pakdemirli, gübre fiyatlarında aşırı artış yapan firmaları yakın takibe aldıklarını da bildirdi. Uzun yıllardır artmayan buğday ve arpa prim desteklerini artıracaklarını ifade eden Pakdemirli, "Arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğini yüzde 100 artırarak önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeyeceğiz. TMO üzerinden, çiftçimizin önümüzdeki hasat döneminde hiçbir şekilde mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

  • ‘Dünya fiyatlarında alacağız’
  • Tarım Bakanı Pakdemirli, arpa ve buğday üreticisinin alın teri ürünlerini dünya fiyatları üzerinden alacaklarına dikkati çekerek, “Bu konuda, çiftçimizin herhangi bir endişesi olmasın. TMO, piyasaların ihtiyacı olan arpa ve buğday arzına devam etmektedir, stokları yeterlidir ve takviye edilmektedir. TMO’nun buğday fiyatı uygulamasına ekmek fiyatlarını belirlerken uyum gösteren başta belediyelerimize, fırıncılarımıza ve market zincirlerine teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.
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