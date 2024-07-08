Çinli SWM de geliyor

Çinli BYD’nin ardından bir başka Çinli marka olan SWM’de üretim için kolları sıvadı. Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM Motor, 2023 yılı sonunda giriş yaptığı Türkiye pazarını, global büyüme stratejisinin merkezlerinden biri olarak belirledi.

50 BİN ADETLİK TESİS

Türkiye'de ATMO Group tarafından temsil edilen SWM Motor’un yatırım planı için CEO Anton Chernov, “Şu anda yıllık 50 bin adetten fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalışıyoruz. Üretim tesisi, Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılamalı ve aynı zamanda Balkan ülkeleri ve AB bölgesindeki diğer pazarlara da ihracata odaklanacak. Türkiye’de üretim için aylar öncesinden T.C. Sanayi Bakanlığı ile görüşmelere başladık. Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni projelerimiz için güçlü yerel ortaklarla aktif olarak iletişim halindeyiz. Ancak, yatırım projesi hakkındaki nihai karar, devletten sağlanan destek tedbirlerine bağlı olacaktır. Bu tesiste montajın kademeli gelişimini planlıyoruz.” açıklamasını yaptı.

OTOMOBİL VE TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YAPACAK

ATMO Group CEO’su Anton Chernov, “Modern hibrit ve elektrikli araçların yanı sıra bir dizi ticari aracın üretimini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tüm detayları netleştirmek için aktif olarak çalışıyoruz ve bu konuda devletin desteğini ve aktif yardımını umuyoruz” dedi. Türkiye pazarına kısa bir süre önce giriş yapan İtalyan SWM Motor Türkiye, ürün gamını hızla genişletmeye devam ediyor. G01, G01F, G03F ve elektrikli hafif ticari X30L EV ile Türk tüketicisinin karşısına çıkan SWM Motor Türkiye, haziran ayı itibarıyla G05 isimli yeni D-SUV modeliyle ürün gamını genişletti.

HEDEF UCUZ FİYATLI SUV

Türkiye'de markaya olan yoğun ilgiyi ifade eden SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu ise, “Türkiye genelinde ilk parti gelen araçlarımız yollarda ve ilk müşterilerin yorumları çok olumlu oldu ve Türkiye'de markanın imajı için çok şey yaptık. Amacımız, Türk müşterilere yüksek kaliteli SUV modellerini uygun fiyatlarla sunmaya devam etmek" dedi.











