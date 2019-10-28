Lüks otele icra şoku: Yarı fiyatına satışa çıkarılacak

Lüks otelle ilgili hazırlanan şartnameye göre, Antalya Kemer’de faaliyet gösteren ve üst kullanım hakkı 49 yıllığına Eytur Turistik İşletmeler A.Ş lehine olan 99 milyon TL değerindeki 5 yıldızlı Comfort Beach Resort Hotel, yarı fiyatı olan 49 milyon TL’den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.

20 Kasım 2019 tarihinde saat 11.00’da satışa çıkacak olan otel konumu ve denize sıfır olması ile de dikkat çekiyor.

EKONOMİ Sabancı'ya bağlı Yünsa resmen satıldı

Otelin özellikleri

Antalya’nın önemli tatil merkezlerinden birinde yer alan otel denize sıfır olup, hali hazırda 700 yatak kapasitesi ile dikkat çekiyor. 43 bin 131 metrekare üzerine kurulan otelde odalar ve özel havuzlu villaların dışında restaurant, mini clup, beach bar, açık yüzme havuzu, kaydırak, animasyon alanları, açık spor alanları (tenis kortu, basketbol sahası), gibi bir çok sosyal alanda yer almakta.

Comfort Beach Resort Hotel

Otel kompleksinin değeri = 76 milyon 948 bin 725 TL

Zirai muhdesat değeri = 683 bin 282 TL

Üst hakkı değeri = 21 milyon 605 bin 611 TL

Toplam değeri = 99 milyon 237 bin 618 TL