Ekonomi Çöplükte açan orkideler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Çöplük'te açan orkideler

Katı atık bertarafı alanında faaliyet gösteren ITC firması, kurduğu seralarda çöpten elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan atık ısıyla domates ve biber gibi sebzelerin yanında orkide üretiyor. ITC Katı Atık Yönetimi İş Geliştirme Direktörü Öner, "Tarım çalışmaları kapsamında, hem endemik bitki türlerini klonlama yoluyla çoğaltıyoruz, hem de tamamen hastalıklardan arındırılmış tohum ve fide üretimi de yapıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Çöpten elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan atık ısıyla domates ve biber gibi sebzelerin yanında orkide üretiliyor.
Çöpten elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan atık ısıyla domates ve biber gibi sebzelerin yanında orkide üretiliyor.

Katı atık bertarafı alanında faaliyet gösteren ITC firması, seralarda çöpten elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan atık ısıyla domates ve biber gibi sebzelerin yanında orkide üretimi yapıyor.

ITC firması, Ankara'da Mamak çöplüğü olarak da anılan katı atık sahasında, çöpten elde ettiği metan gazıyla elektrik üretimi yaparken, bu kapsamda gaz motorlarının üretmiş olduğu atık ısı, seralarda kullanılıyor.

  • Çöpten elde edilen atık ısıyla oldukça yüksek verimde üretim yapılırken, bu seralarda domates, salatalık, biber, patlıcan ve çilek gibi ürünler yanında orkide de üretiliyor. Üretilen bu ürünler, tesiste doğrudan vatandaşa satılırken orkideler iç piyasaya sunuluyor.

AA
Konuya yönelik değerlendirmede bulunan ITC Katı Atık Yönetimi İş Geliştirme Direktörü Ali Rıza Öner, firma olarak 11 şehirde 13 katı atık bertaraf tesisleri olduğunu belirterek, Eskişehir, Konya ve Ankara'daki tesislerinde çöpten elde edilen ısılarla seralarda üretim yaptıklarını söyledi.

Seracılıkta en büyük maliyetin ısınmaya gittiğine ve yaptıkları üretimde ısıtma maliyetinin sıfır olduğuna işaret eden Öner, bu seraları, ticari gelir elde etmek değil farkındalık yaratmak amacıyla kurduklarını belirtti. Enerji verimliliğini ön plana çıkaran bütünleşik bir entegre tesis olduklarının altını çizen Öner, temiz çevre, temiz enerji, temiz tohum ve sağlıklı gıda ürünlerini üretme hedefinde olduklarını anlattı.

  • Öner, seralarda topraksız tarım yaptıklarını ve sadece Ankara'daki seralarda 50 ton ürün ürettiklerini vurgulayarak, diğer şehirlerde de kurmayı planladıkları seralarda muz gibi farklı çeşitleri üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Seralarda tarıma başladıktan sonra hastalıksız ve yerli tohum elde etmedeki sıkıntıları gördüklerini anlatan Öner, bunun üzerine Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı kurduklarını kaydetti.

Hollanda'ya akvaryum bitkisi ihracatı

Öner, bu laboratuvarda hem endemik bitki türlerini klonlama yoluyla çoğalttıklarını hem de tamamen hastalıklardan arındırılmış tohum ve fide üretimi yaptıklarını belirterek, "Üretmesi zor olan bitki türlerini çoğaltıyoruz. Bu kapsamda, patates tohumu üretimi yanında, begonya, petunya, lavanta, orkide ve yaban mersini fideleri üretiyoruz. Ürettiğimiz fideler ve tohumlar, tamamen hastalıksız olarak üreticiye sunuluyor. Endemik bir tür olan salep orkidesini de bu kapsamda çoğaltıyoruz." diye konuştu.

Gelen talebe göre akvaryum bitkisi de ürettiklerini aktaran Öner, 15 çeşit akvaryum bitkisini Hollanda'ya ihraç ettiklerini söyledi.

Ürettikleri hastalıksız tohumlardan elde edilen patateslerin, büyük bir firmanın cips üretimi için de kullanıldığını ifade eden Öner, laboratuvarda ürettikleri fideleri daha çok belediyelere sattıklarını dile getirdi.

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