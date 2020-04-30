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Ekonomi Cumhurbaşkanı kararıyla korumaya alınmıştı Son işletme de kaldırılıyor
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Cumhurbaşkanı kararıyla korumaya alınmıştı: Son işletme de kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Muğla'nın Bodrum ilçesi Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı'ndaki plajda bulunan son işletme de kaldırılmaya başlandı.

Haber Merkezi AA
Doğal Sit Alanı'ndaki plajda bulunan son işleme de kaldırılmaya başlandı.
Doğal Sit Alanı'ndaki plajda bulunan son işleme de kaldırılmaya başlandı.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tahliye süreci başlatılan işletmelerden bir dönümlük alanda faaliyet gösteren sonuncusunun yapılarının kaldırılması için Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Küdür Yarımadası.

Yasal süreçleri tamamlanan ve Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen işletmenin yapıları işletme sahiplerince yıkılmaya başlandı. İlk olarak 350 metrekarelik iskelenin yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım işlemlerinin birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

Doğal Sit Alanı'ndaki plajda bulunan son işleme de kaldırılmaya başlandı.

Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı, son işletmenin de kaldırılmasıyla doğal haline yeniden kavuşmuş olacak.

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