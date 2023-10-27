Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel ENYAKIT’tan ücretsiz şarj hizmeti

ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses
Akaryakıt sektöründeki 35 yıllık tecrübesi ile elektrikli şarj istasyonlarında öncü bir konumda ilerleyen ENYAKIT, Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl coşkusunu özel bir kampanya ile taçlandırıyor.
ENYAKIT, Türkiye çapındaki tüm elektrikli şarj istasyonlarında 29 Ekim tarihinde geçerli olmak üzere ücretsiz şarj hizmeti verecek. Kampanyadan bir gün boyunca tüm ENYAKIT üyeleri faydalanabilecek. Üyelik işlemleri tamamen ücretsiz olarak hızlı, kolay ve güvenli bir seçenek sunan ENYAKIT uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Üstün, benzersiz ve konforlu hizmet
ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, “ENYAKIT olarak Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sunmaya ve geleceğin teknolojileriyle ülkemizi yarınlara taşımaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünde tüm kullanıcıları kaliteli hizmetimizle buluşturmak üzere özel bir kampanyayı hayata geçirdik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, tam 100 yıl önce, Türkiye’nin geleceğine ışık tutan bir devrimle hayata geçirdiği Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü kapsamında, tüm üyelerimize bir gün boyunca ENYAKIT istasyonlarından ücretsiz hizmet sunuyoruz. Türkiye’nin yüzde 80’ini kapsayan ENYAKIT elektrikli şarj istasyonlarımızda, tüm elektrikli araç kullanıcılarını, en-ix teknolojimizin benzersiz ve konforlu hizmetini deneyimlemek için bekliyoruz” dedi.
EN hızlı, EN kolay ve EN güvenli en-ix teknolojisi
ENYAKIT, tüm kullanıcılarına kesintisiz, özgürce seyahat imkanı sunarken, ENYAKIT uygulaması da en-ix teknolojisi sayesinde üstün bir müşteri deneyimi sunuyor. Türkiye sınırları içindeki elektrik alımları için EN hızlı, EN kolay ve EN güvenli yönetim sistemini sunan en-ix teknolojisi araç tüketimlerini kontrol edebilirken, çeşitli ödeme sistemleri ile birlikte kredi kartı tanımlama alt yapısı kullanarak temassız ödeme imkânlarından yararlanılabiliniyor. Dünyada ilk ve tek olan en-ix teknolojisi sayesinde sistem aracı ve kullanıcıyı anında tanıyor. Şarj dolum işlemi, soket araca takıldığı anda otomatik olarak başlıyor ve ödeme işlemi de uygulama üzerinden kolayca yapılabiliyor.
ENYAKIT uygulaması AppStore ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.
- ENYAKIT, akaryakıt sektöründe 33 yıllık tecrübesi bulunan Akcan Holding bünyesinde 2019 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını alan İLK firma olan ENYAKIT, lisansı bulunan 140 firma arasında da tüm ağı yüksek hızlı DC olan İLK ve TEK firmadır. ENYAKIT, Türkiye’de İLK defa en-ix teknolojisine sahip bir sistemle QR ve RFID kullanmadan ikmal gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin EN iyi uzman satış kadrosu ve EN kaliteli hizmet anlayışı ile yola çıkan EN YAKIT, sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alarak, “Maliyet Avantajı Sunan, Müşteri Memnuniyeti Odaklı ve Güvenilir” olma hedefi doğrultusunda Türkiye’de ilk defa yeni nesil enerji ikmalcisi ve ödeme aracı olarak adlandırılan cep telefonu uygulamasını hayata geçirmiştir. Ayrıca, kullanıcı dostu uygulamasında elektrikli araç kullanıcılarına yaptıkları alım miktarına göre kademeli indirim sağlayan İLK firmadır. ENYAKIT’ın vizyonu bulunduğu sektörde gelişen teknolojiyi de kullanarak hizmet ve ürün kalitesi ile tüketicinin birinci tercihi olmaktır. ENYAKIT’ın misyonu ise müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve bulunduğu sektörlerde liderliği sürdürmek için durmadan çalışmak olarak belirlenmiştir. ENYAKIT, tüm şarj ağını minimum 180 kw güce sahip cihazlar ile genişletmektedir Türkiye'nin yüzde 80'inin, elektrikli araç ile 300 kilometre menzile kadar seyahat edebilen yüksek hızlı şarj ağını son bir yılda kuran ENYAKIT, bu menzili 200 kilometreye kadar hızlıca düşürmeyi hedeflemektedir.