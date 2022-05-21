Ekonomi Denizden 1,5 milyon turist gelecek 25 kruvaziyer limanı hazır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Denizden 1,5 milyon turist gelecek: 25 kruvaziyer limanı hazır

Pandeminin sona ermesi ile birlikte kruvaziyer turizminde yaşanan olumlu hava Türkiye’ye doğru esiyor. Bu yıl sonuna kadar 900 kruvaziyer gemisinin Türk limanlarına yanaşması bekleniyor. Bu da 1,5 milyon turist demek. Türkiye’de kruvaziyer gemilerinin yanaşabileceği 25 liman bulunuyor. Türkiye’de kruvaziyer turizminde en fazla yolcu sayısına 2,3 milyon turist ile 2013’te ulaşıldı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Denizden 1,5 milyon turist gelecek: 25 kruvaziyer limanı hazır
Marshall Adaları bayraklı Seven Seas Explorer isimli yolcu gemisi, ABD'li, İngiliz ve Alman yaklaşık 500 yolcusuyla Antalya Limanı'na demirledi. 224 metre uzunluğunda, 31 metre genişliğindeki ve 10 katlı gemi, Antalya'nın ardından Kıbrıs'a geçecek.

Dünyada yaşanan salgının sona ermesiyle birlikte turizm sektöründe hareketlilik başladı. Zengin turistlerin tercih ettiği kruvaziyer gemilerle seyahat sayısında bu yıl hızla artışlar yaşanacak. Dünyadaki limanları bu yıl 30 milyon yolcunun ziyaret etmesi bekleniyor. Kruvaziyer turizminde yaşanan olumlu havadan Türkiye de nasibini aldı. Pandemi nedeniyle 2020-2021 yıllarında neredeyse ‘yok denecek kadar’ kruvaziyer gemisinin yanaştığı Türk limanlarına bu yıl rağbet oldukça fazla.

900 GEMİ LİMANLARA YANAŞACAK

Türkiye’de kruvaziyer gemilerinin yanaşabileceği 25 liman bulunuyor. Bu yılın ilk 4 ayında bu limanlardan 9’una kruvaziyer gemileri demir attı. Ocak-Nisan döneminde Türk limanlarını 54 gemi ile 34 bin 988 zengin turist ziyaret etti. Bunun 32 bin 702’si transit yolculardan oluştu. En gözde limanlardan İstanbul Galataport’a 13 gemi ile 10 bin 614 ziyaretçi gelirken, Kuşadası’na ise 20 bin 2 yolculu 32 kruvaziyer gemisi yanaştı.

EN YÜKSEK ZİYARET 2013’TE

Yıl sonuna kadar Türk Limanlarına 900 kruvaziyer gemisinin yanaşması hedefleniyor. Bu gemilerle birlikte 1.5 milyon turistin Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye’de kruvaziyer turizmde en fazla yolcu sayısına 2,3 milyon turist ile 2013’te ulaşıldı. En fazla geminin yanaştığı yıl ise 1.650 adet kruvaziyer ile 2011 oldu. Pandeminin hemen önceki yıl olan 2019'da Türkiye’yi 344 kruvaziyer gemisi ile 300 bin 896 turist ziyaret etti. 2020 yılında sadece 5 gemi ile 1.824 turist gelirken, 2021 yılında ise 34 bin 988 yolcu ile 78 gemi Türk limanlara yanaştı.

‘Yüzen oteller’ Antalya Limanı’nda

  • Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, “yüzen oteller” olarak bilinen dev gemileri ağırlamaya başladı. Toplam 370 metre uzunluğunda iki iskele, bin 830 metrekare yolcu terminaline sahip Antalya Limanı’nda kruvaziyer turizmi hareketleniyor. İlk gemisini 25 Mart’ta karşılayan liman, önceki gün sezonun 4’üncü lüks gemisinin yolcularına ev sahipliği yaptı. Muğla’nın Bodrum ilçesinden gelen Marshall Adaları bayraklı Seven Seas Explorer isimli yolcu gemisi, ABD’li, İngiliz ve Alman yaklaşık 500 yolcusuyla Antalya Limanı’na demirledi. 224 metre uzunluğunda, 31 metre genişliğinde ve 10 katlı gemi, akşam saatlerinde Kıbrıs’a doğru hareket etti.- QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, “Bu sezon 35 kadar yolcu gemisi ile 38 bin kadar yolcuya ulaşmayı bekliyoruz” dedi.

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