Devrim ve Togg yan yana: Dün bugün gelecek

Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak.
İlk seri üretim aracın banttan inmesiyle, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek olacak.
Togg'un Twitter adresinden, açılışa ilişkin bir paylaşım yapıldı. "
Dün, bugün, gelecek… Devrim mühendislerine saygıyla. Yeni Lig şimdi Gemlik" açıklamasıyla yapılan paylaşımda, Devrim otomobili ile Togg'un SUV ve sedan araçlarının yan yana fotoğrafına yer verildi.
FOTOĞRAF 9
Türk mühendislerin ilk yerli otomobil serüveni, eski adı Eskişehir Demiryolu Fabrikaları olan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi'nde (TÜRASAŞ) başladı.
Bu fabrikada 1961'de Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla yaklaşık 200 mühendis ve işçi tarafından \"Siyah\", \"Beyaz\", \"Mavi Boncuk\" ve \"Gecekondu\" isimleriyle 4 otomobil üretildi.
Ankara'ya götürülen ve adı \"Devrim\" olarak değiştirilen araçlardan biri, 29 Ekim 1961'de Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Cumhurbaşkanı Gürsel tarafından test amacıyla kullanıldı. Bu sırada benzini biten Devrim, daha sonra trenle Eskişehir'e getirilerek bir süre fabrika içinde kullanıldı, ardından TÜRASAŞ tesislerinde sergilendi.
TÜRASAŞ tesislerinde 3 Mart 2018'de ziyarete açılan \"Devrim Otomobili Müzesi\"nde sergilenmeye devam eden 0002 şasi ve 0002 motor numaralı otomobile güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, aküsü ise sökülü halde bulunuyor.
Müzede, aracın yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, yapım aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demir yollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görselleri de sergileniyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilen fabrikası yarın açılacak TOGG dolayısıyla son yıllarda daha fazla ilgi gören \"Devrim\", yeni müzesinde yaklaşık 470 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Far blokları yetişsin diye düğününü erteledi
Müzenin kurulmasında görev alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden emekli öğretim üyesi Dr. Cezmi Karasu, Devrim otomobilleri hakkında çok şeyler söylendiğini anlattı. Direksiyonu sürücüye çok yakın olan araçtaki sorunu halletmek için proje mühendislerinin kırmalı direksiyon tasarladığını belirten Karasu, \"Kırmalı direksiyonun maliyetinin ve uygulanmasının zor olacağı düşünüldüğü için bu uygulamadan vazgeçiliyor ancak iki yıl sonra çok ünlü bir otomobil markası kırmalı direksiyonun, yani yukarı aşağı yönde hareket edebilen direksiyonun patentini aldı, uygulamasını yaptı. Bugün pek çok otomobilde bu uygulamayı görmekteyiz.\" dedi.
Karasu, Devrim'in sadece Eskişehir Demiryolu Fabrikalarının üretimiyle yapılmadığını, dışarıdan yerli katkılar alındığını dile getirdi.
Aracın far gruplarının üretimi hakkında bilgi veren Karasu, şunları kaydetti:
\"Far üretimi Türkiye'de 1961 yılında yok ancak bu sinyal grubunda kullanılan far grupları yerli imkanlarla yapılabilecek bir iş. Bunu İstanbul'da bir polyester fabrikası kendi talepleri üzerine üstleniyor. Devrim otomobillerinde yerli far gruplarının kullanıldığını görüyoruz ki Devrim Otomobil Müzesi'nde bu far gruplarının ham halleri de bulunuyor.
Bu yerli üretime katkı o kadar önemli bir coşku yaratmış ki biz bu far bloklarını yapan aileye ulaştık. Maalesef yapan kişi şu anda hayatta değil ancak eşi ve çocukları hayatta. Eşi bir ilginç hikaye anlattı bize. Devrim'in imalatı sürecinde evlilikleri söz konusu ancak far bloklarını yapan kişi bu yerli üretime yapacağı katkı heyecanıyla düğünlerini ertelemiş. Projenin başındaki kişi olan Emin Bozoğlu bıraktığı belgelerde, sonuç raporlarında eğer bir takdirname ya da taltif yapılacaksa projenin sonunda bu kişinin ve bu ailenin de unutulmaması gerektiğini bize not olarak bırakmış.\"
Türk mühendislerin ilk yerli otomobil serüveni: Devrim
Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim"in 4,5 yıldır Eskişehir'de sergilendiği müze, 470 bin ziyaretçiye kapısını açtı.
FOTOĞRAF 15
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan yerli otomobil için heyecan dorukta.
Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünde TOGG seri üretime geçecek.
TOGG'un üretileceği fabrika 27 Aralık 2019'da belli olmuştu. Elektrikli üretim için Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika kuruldu.
Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.
Peki, TOGG kaç para olacak? Aracın özellikleri neler? Piyasaya ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...
1) TOGG PROJESİ NE?
Türkiye’nin otomobilini üretme projesi son yılların en gözde konularından biri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2017’de Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB tarafından bu projenin gerçekleştirileceğini açıkladı.
2) NE ZAMAN ÜRETİME BAŞLANIYOR?
TOGG, Cumhuriyetin 99’uncu yılının kutlanacağı 29 Ekim 2022 tarihinde seri üretime başlayacak.
3) NEREDE ÜRETİLİYOR?
TOGG Bursa’nın Gemlik ilçesindeki dev fabrikada üretilecek. Tesisin açılışı 29 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Fabrikanın temelleri 18 Temmuz 2020 tarihinde atılmıştı. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan fabrikadan çıkan C-SUV ve C-SEDAN araçlar ön gösterimde sergilenmişti.
4) FİYATI NE KADAR OLACAK?
TOGG'un en çok fiyatı merak ediliyor. Yetkililer fiyat konusunda bugüne kadar net bir açıklama yapmazken rekabetçi bir fiyat olacağını ifade ediyorlardı. Bugün piyasada C-SUV TOGG’a muadil araçların fiyatlarının 800 bin TL ila 1 milyon TL arasında olacağı iddia ediliyor. Mart 2023'te satışa çıkması bekleniyor.
5) KAÇ FARKLI ARAÇ TASARLANIYOR?
TOGG, C-SUV, C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV, C-MPV modelleri ile müşterilerinin karşısına çıkacak.
6) NE KADAR ARAÇ ÜRETİLECEK?
Tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon aracın üretimi hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şirketin 2023 yılı hedefinin 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek olduğunu söyledi.
7) ÜRETİM SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?
TOGG otomobillerin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından 12 Nisan’da tescil edildi. 24 Haziran'da ise otomobillerin SUV ve sedan tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.
8) TOGG'UN ÖZELLİKLERİ NE?
Tamamen elektrikli olacak TOGG, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Otomobillerin 300+ ve 500+ kilometre menzilli modeller ile satışa sunulması bekleniyor. Otomobil, yazılımındaki güncellemeleri 4G5G bağlantısı ile uzaktan alabilecek. 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kms hızlanabilecek.
9) ELEŞTİRİLER NE?
Proje duyurulduktan sonra yerlilik oranı hakkında eleştiriler ortaya atılmıştı. Projenin fikri mülkiyet hakları yüzde 100 Türk firmalarına ait. Üretim sürecinde yabancı paydaşlarla da birlikte hareket edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen hafta yaptığı açıklamada üretim sürecindeki yerlilik oranına ilişkin şunları söylüyordu: \"Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51'inin yerli olma şartı. Şunun garantisini veriyoruz, bu araç minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak.\" Ayrıca TOGG’un seri üretim fabrikasının açılışı da ayrı bir polemiğe sebep oldu. Bakan Varank, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’e de davetiye gönderdiklerini söyledi. CHP ve İYİ Parti tarafı davete katılmayacaklarını bildirdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TOGG’un Türkiye’yi gururlandıran özel bir girişim olduğunu söylerken, “Bu davet, şirket yönetiminden gelseydi seve seve katılır, seri üretim bandından inecek ilk aracı da ayakta alkışlardık” ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise şirket yönetiminin siyasi parti liderlerine davetiye konusunda, bakandan davetiye gitmesi konusunda bir telkini olduğunu ifade ederken, “Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. 'Bir araç tanıttılar, bu aracı ne zaman üretecekler, hani bu araç' diye açıklamaları oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan bir daveti kendine yediremiyorsa gidip bakanlıkların da kapısına dayanmaması lazım\" diye konuştu.
10) TOGG İSMİ NEREDEN GELİYOR?
TOGG Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun kısaltması. Aslında ilk etapta satışa çıkacak isme henüz karar verilmediği için otomobil bu marka adı ile anılıyordu. TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş marka isminin beğenilme oranının yüzde 70’in üzerinde olduğunu ifade ediyordu.
Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap
Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili olan TOGG'un açılışı için bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde fabrika açılışı gerçekleşecek. Peki, TOGG kaç para olacak? Aracın özellikleri neler? Piyasaya ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...
GÜNDEM
Togg seriye başlıyor: Gemlik'te tarihi gün