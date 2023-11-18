Dijital ticarette siparişler 4 yılda yüzde 50 büyüdü

Soğuk zincir lojistikinden kuru mal hizmetine kadar geniş bir alanda taşımacılık yapan Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça ve Genel Müdür Yardımcısı Erkam Akça sektörün geldiği son noktayı değerlendirdi.





YILIN SON 2 AYI SİPARİŞ YAĞIYOR

Kasım ve Aralık gibi aylarda e-ticarette indirim üstüne indirim yapıldığına işaret eden Enes Akça, “Yıl boyunca toplam satılan ürünün neredeyse yarısı bu aylarda satılıyor” açıklamasını yaptı. E-ticaretin sektörlerini geliştirdiğini belirten Akça sözlerine şöyle devam etti: “500’ün üzerinde araçla Türkiye’nin her yerine son noktaya kadar gıda dağıtımı yapıyoruz. Bim, A-101, Şok’un dağıtımlarını yapıyoruz. Migros’un sanal market teslimatlarını biz yapıyoruz. 5 yıl içerisinde Türkiye’nin her yerinde dağıtım yapabilen ve akla gelen ilk 3 firmadan biri olma hedefindeyiz.”

Türkiye’deki toplam ticaretin yüzde 22’sinin dijital kanallardan yapıldığını söyleyen Akca Lojistik Genel Müdürü, “Geçen yıl Türkiye’de yaklaşık 5 milyar tekil sipariş verildi. Son 4 yılda yüzde 50’nin üzerinde bir büyüme var. 2024’te de büyüme yaşanacak” dedi.





ÜRÜN DEPOLAYACAK ALAN BULAMIYORUZ

Sektörün en büyük sorunlarından birisinin maliyet artışı olduğunu ifade eden Erkam Akça ise, “Enflasyon dönem öncesi tüm sözleşmelerimiz senelikti. Depolamalarda artık 6 aya döndü. Şu an 3 aylık hatta aylık bile uyguladığımız nakliye operasyonlarımız mevcut hale geldi. Depolama alanı kiraları yeniden zirveye çıktı. Metrekare maliyeti 10 dolara kadar geldi. Bunun yanında ürün depolayabilecek alan bulamıyoruz. Şu an mevcut kullanılan alanlardan yüzde 50 daha fazlası olsa emin olun tutulurdu. Lojistikte genel ekonominin üzerinde bir büyüme var” diye konuştu.



