Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
DMM'den ekonomi üzerinden algı oluşturmaya yönelik paylaşımlara ilişkin açıklama

DMM'den ekonomi üzerinden algı oluşturmaya yönelik paylaşımlara ilişkin açıklama

16:0125/05/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
DMM’den Erdoğan 'sermaye piyasalarına yatırım yapmak risklidir’ dedi iddialarına yalanlama
DMM’den Erdoğan 'sermaye piyasalarına yatırım yapmak risklidir’ dedi iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sermaye piyasalarına yönelik açıklamalarının kasıtlı olarak bağlamından koparılarak dolaşıma sokulduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sermaye piyasalarına yatırım yapmak risklidir' dedi." şeklindeki ifadelerin paylaşıldığı belirtildi.

Bu ifadelerin kasıtlı olarak bağlamından koparılarak tek başına dolaşıma sokulduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda yapılan konuşmada finansal okuryazarlığın önemi, yatırımcıların korunması, piyasalarda güven ortamının güçlendirilmesi ve manipülasyonla mücadele edilmesi gibi hususlara vurgular yapılmıştır. Paylaşımlarda çarpıtılarak kullanılan ifade ile finans piyasalarının doğasına ilişkin genel bir gerçeğe dikkat çekilirken; hemen devamında, sermaye piyasalarına güvenin artırılmasının önemine ve düzenleyici kurumların bu husustaki görevlerine özellikle dikkat çekilmiştir. Ekonomi üzerinden algı oluşturmaya yönelik çarpıtılmış paylaşımlara ve kara propaganda içeriklerine itibar edilmemesi önemle rica olunur."



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#DMM
#Sermaye piyasaları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tekirdağ Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 27 Mayıs Çarşamba Diyanet Tekirdağ bayram namazı vakti