Ekonomi Doğuşun imar davasında yeni gelişme
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Doğuş'un imar davasında yeni gelişme

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Sarıyer Belediyesi arasında devam eden imar planı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Maslak ve çevresi için yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine açılan davanın iptal edilmesinin ardından Sarıyer Belediyesi temyiz yoluna başvurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maslak
Maslak

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Sarıyer Belediyesi arasında devam eden imar planı davasında süreç Danıştay'a taşındı.

Davalı Sarıyer Belediye Başkanlığı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi kararına karşı Danıştay Başkanlığı nezdinde temyiz yoluna başvurdu.

Doğuş Holding'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle;

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.

06.02.2017 tarihli ÖDA ile; Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından 17.10.2016-17.11.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olan Sarıyer İlçesi, Maslak ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine şirketimizce yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle İstanbul İdare Mahkemesinde dava açıldığı bildirilmişti.

30.01.2018 tarihli tebligatla; İstanbul 3.İdare Mahkemesi tarafından, dava konusu işlemin iptaline karar verildiği bildirilmiştir.

Davalı Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından İstanbul 3 İdare Mahkemesi kararının bozulması talebiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na başvurulduğu bildirilmiştir.

26.12.2018 tarihli tebligatla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava dairesi tarafından davalı Sarıyer Belediye Başkanlığının istinat talebinin reddine karar verildiği bildirilmişti.

Davalı Sarıyer Belediye Başkanlığı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi kararına karşı Danıştay Başkanlığı nezdinde temyiz yoluna başvurmuştur.

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