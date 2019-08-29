Doğuş'un imar davasında yeni gelişme Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Sarıyer Belediyesi arasında devam eden imar planı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Maslak ve çevresi için yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine açılan davanın iptal edilmesinin ardından Sarıyer Belediyesi temyiz yoluna başvurdu.

Haber Merkezi 29 Ağustos 2019, 09:56 Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019, 10:42 Yeni Şafak