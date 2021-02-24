Dolar güne nasıl başladı?

Küresel piyasalarda, aşılamadaki ilerlemenin yarattığı iyimser havayla, yatırımcıların küresel ekonomide toparlanmanın hız kazanacağını öngörmeleriyle, dolar başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine geriledi.
DOLAR KURU NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0820 liradan, avro 8,6080 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,0800 liradan alınan dolar, 7,0820 liradan satılıyor. 8,6060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6080 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0700 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5910 lira olmuştu.