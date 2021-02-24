24 Şubat dolar kuru: Dolar kaç lira oldu? Dolar güne nasıl başladı? Başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine gerileyen dolarda yeni gün başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar yeni günde doların fiyatının ne kadar olduğunu euonun kaç liradan işlem gördüğünü merak ediyor. İşte 24 Şubat dolar ve euro rakamları..

Haber Merkezi 24 Şubat 2021, 09:17 Son Güncelleme: 24 Şubat 2021, 09:18 AA