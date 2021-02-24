Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

24 Şubat dolar kuru: Dolar kaç lira oldu?

Dolar güne nasıl başladı?

Başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine gerileyen dolarda yeni gün başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar yeni günde doların fiyatının ne kadar olduğunu euonun kaç liradan işlem gördüğünü merak ediyor. İşte 24 Şubat dolar ve euro rakamları..

Haber Merkezi AA
24 Şubat döviz fiyatları.
24 Şubat döviz fiyatları.

Küresel piyasalarda, aşılamadaki ilerlemenin yarattığı iyimser havayla, yatırımcıların küresel ekonomide toparlanmanın hız kazanacağını öngörmeleriyle, dolar başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine geriledi.

DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0820 liradan, avro 8,6080 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,0800 liradan alınan dolar, 7,0820 liradan satılıyor. 8,6060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6080 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0700 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5910 lira olmuştu.

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