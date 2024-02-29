Dünya KAAN'ı konuşuyor, milli muharip uçağa ilgi ve övgü devam ediyor: Türkiye'nin umudu: Gökyüzündeki yeni savaşçı

"Türkiye'nin kendi savaş uçağı olan ve Türkçede 'hükümdar' anlamına gelen 'KAAN' ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Çift motorlu savaş uçağı, gizlilik özelliklerine sahip 5. nesil bir model. Bundan dolayı radar tarafından tespit edilmesi zor ancak Türk Hava Kuvvetlerinin gelecekteki gururunun harekete hazır hale gelmesi için yıllar geçmesi gerekecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Başkanı Temel Kotil'e göre, Ankara yakınlarında yapılan ilk uçuş 2,44 kilometre irtifada 13 dakika sürdü. Bu alışılmadık derecede kısa bir süre. Karşılaştırmak için 30 yıl önce Eurofighter ilk uçuşunda ancak 40 dakika sonra yere inebilmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kendi savaş uçağının ilk uçuşu ABD'ye karşı kazanılmış bir zaferdir.