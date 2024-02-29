Dünya KAAN'ı konuşuyor, milli muharip uçağa ilgi ve övgü devam ediyor: Türkiye'nin umudu: Gökyüzündeki yeni savaşçı

İspanya'da savunma alanında haber yapan internet siteleri, KAAN ile ilgili haberlerini sürdürdü.
KAAN'ın üretim aşamalarının ve gelecek projelerinin aktarıldığı haberde, "Uçağın nihai hedefi, Türkiye'yi 5'inci nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sayılı ülkelerden biri haline getirmek." ifadesi kullanıldı.
"Kaan, ülkenin en iddialı teknolojik çabasını temsil ediyor"
Haberde, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Kaan, ülkenin savunma yeteneklerini güçlendirmeyi ve küresel sahnedeki stratejik konumunu geliştirmeyi amaçlayan en iddialı teknolojik çabasını temsil ediyor. Bu, Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programını klonlama girişimi değil, ABD'nin F-22'sine daha çok benzeyen, artık yaşlanan F-16D'lerin yerini alabilecek sipariş bekleyen bir uçak." ifadeleri kullanıldı.
Kaan'ın temellerinin 2016'da atıldığı ve 5. nesil bir uçak olarak değerlendirildiği belirtildi.
KAAN Hollanda'da da övgü alıyor
Hollanda'nın önemli gazeteleri ve savunma alanında haber yapan internet sitesi, KAAN ile ilgili haberleri ilgiyle takip etti.
De Volkskrant gazetesinin "Türkiye, savaş uçağı Kaan ile gökyüzündeki hakimiyetini bir kez daha gösteriyor" başlıklı haberinde, KAAN'ın ilk test uçuşunu başarıyla tamamladığı belirtildi.
Türkiye'nin savaş uçaklarının üretiminde kendi kendine yeterlilik için önemli projeler yaptığı aktarılan haberde, bunun hızla büyüyen savunma sanayisi için ciddi bir adım olduğuna dikkati çekildi.
De Telegraaf gazetesinin haberinde de "Türkiye kendi geliştirdiği ilk savaş uçağını tanıttı" başlığı kullanılırken KAAN'ın, Türkiye'nin kendi ürettiği ilk savaş uçağı olduğu ifade edildi.
Orta avcı uçağı kategorisinde yer alan KAAN'ın, 21 metre uzunluğa, 14 metre kanat açıklığına sahip olduğu ifade edildi.
"Upinthesky.nl" internet sitesi, "Türk savaş uçağı KAAN havalandı" başlığıyla verdiği haberde, "Türkiye'nin ilk yerli üretim savaş uçağı olan KAAN, bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu prestij projesinde önemli bir adımdır." yorumu yapıldı.
Balkan medyasından KAAN'a övgü
KAAN'ın ilk uçuşuna Balkan ülkeleri Slovenya, Sırbistan, ve Karadağ medyalarında övgüyle yer verilmeye devam ediliyor.
Slovenya'da savunma alanında yayımlar yapan "Savunma Dergisi", KAAN'ın ilk uçuşunu "Türk savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu yaptı" başlığıyla yansıttı.
Karadağ'daki haber sitesi Mondo, haberi, "Türk muharebe uçağı ilk uçuşunu yaptı. 'Kötü diller' çok şey konuştu ama bu tarihin en iddialı programı." ifadeleriyle okurlarına aktardı.
KAAN'ın uçuşu ve özellikleri Radio Bulgaria'nın haberinde de okuyuculara aktarıldı.
Alman basınındaki haberlerde, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'dan övgüyle bahsedildi
Haberde, "Alışılmadık derecede kısa bir zaman aldı ama "KAAN" savaş uçağı, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu, ABD'ye karşı kazanılmış bir zafer anlamına geliyor. Ankara, modern savaş uçaklarının üretiminde kendi kendine yeterlilik için giderek daha fazla çaba sarf ediyor." ifadesine yer verildi.
"Bu, hızla büyüyen Türkiye için tarihi bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesinde bulunulan haberde, şunlar kaydedildi:
Haberde, "Türkiye, teknoloji ve altyapıdan uzmanlık ve üretim kapasitesine sahip çalışanlara kadar modern savaş uçaklarının üretimi için tüm değer zincirine sahip dünyadaki birkaç ülkeden biri olmak için çabalıyor. Modern sensörler, radarlar ve diğer savunma teknolojileri çeşitli Türk şirketlerinde geliştirilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
"Türkiye'nin umudu: Gökyüzündeki yeni savaşçı"
Flugrevue internet portalında da "Türkiye'nin umudu: Gökyüzündeki yeni savaşçı: Türk hayalet savaşçısı Kaan uçuyor" başlığıyla yayımlanan haberde, "21 Şubat'ta görünmezlik özelliğine sahip Türk savaş uçağı başarılı ilk uçuşunu gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.
Haberde, şunlar kaydedildi:
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Kaan ile ülkemiz sadece beşinci nesil savaş uçağına değil, dünyada çok az ülkenin sahip olduğu teknolojilere de sahip olacak." açıklamasına yer verilen haberde, şu bilgiler paylaşıldı:
"Beşinci nesil savaş uçağının geliştirilmesine 2016'da başlandı. Türkiye, uzun vadede F-16'nın yerini alacak modeli kullanmak istiyor. Fighting Falcon'da da kullanılan prototipteki GE motorları, gelecekte yerini Türkiye'de geliştirilen bir tahrike bırakacak. Seri üretime 2028'de başlanması planlanıyor."
İskandinavya medyasından KAAN'ın ilk uçuşuna övgüler
İsveç'te yayın yapan Microsoft'un internet portalı MSN, "Türkiye'nin KAAN hayalet savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığını kullandığı haberde, eski adıyla TF-X olarak bilinen beşinci nesil uçağın, Hava Savunma Komutanlığı envanterindeki yaşlanan F-16'ların yerini alması ve 2030'lu yıllardan itibaren aşamalı olarak kullanılmasının planlandığı kaydedildi.
"Gagadget.com" teknoloji haber sitesinin "Türkiye'nin beşinci nesil KAAN savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla duyurduğu haberde, şu ifadeler yer aldı:
Finlandiya'nın gazetelerinden Ilta Sanomat, "Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil gizli savaş uçağı ilk test uçuşunu yaptı" başlığıyla duyurduğu haberde, Fince de kralların kralı anlamına gelen KAAN'ın başarılı bir uçuş gerçekleştirdiğine dikkati çekildi.
KAAN'ın 13 dakika havada kaldığı aktarılan haberde, Kaan'ın seri üretiminin 2028'de başlayacağı, ilk serinin üretime girecek tüm uçaklarının 2040 yılında tamamlanacağının tahmin edildiği kaydedildi.
Norveç'te yeni nesil savunma silahlarının haberlerinin yer aldığı "forsvaretsforum.no" haber sitesi de "Türk savaş uçağı ilk kez havada" başlığını kullandı.
KAAN savaş uçağının 13 dakika boyunca havada kaldığı, 8 bin feet yüksekte 230 knot hıza ulaştığı bildirilen haberde, uçağın çok güçlü olmasına rağmen radara zor yakalandığına işaret edildi.
Danimarka'da yayın yapan "carroemotos.com" haber sitesi de "Türkiye, Kaan hayalet savaş uçağıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığını kullandığı haberde, şu ifadelere yer verdi:
KAAN, ABD basınında da ilgi uyandırdı
Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmeleri ve Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil'in X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara da yer verildi.
Dergideki yazıda ayrıca KAAN'ın ilk uçuşunun 13 dakika sürdüğü ve 230 knot hıza ulaştığı, piste pürüzsüz iniş yaptığı belirtildi.
Warrior Maven sitesindeki haberde de Türkiye'nin "kendi savaş uçağını" uçurduğuna dikkati çekilerek KAAN'ın özellikleriyle ilgili bilgi verildi.
İngiliz basınından KAAN'a ilgi
The Telegraph'ın haberinde, Türkiye'nin, kendi "hayalet savaş uçağını" geliştirme yolunda hızla ilerlediği aktarılırken KAAN'ın uçuşuyla ilgili bilgi verildi.
Haberde KAAN ile Türkiye'nin kendi beşinci nesil savaş uçağını geliştiren ve sahaya süren nadir ülkeden biri olacağı vurgulandı.
Forces sayfasının haberinde ise Türkiye'nin teknoloji, altyapı, insan kaynakları ve üretim kabiliyetleri gibi alanların tamamını da kapsayan "gelişmiş savaş uçağı üretimi" konusunda az sayıdaki ülkelerden biri olmak istediğine işaret edildi.
KAAN farklı bölgelerde haberlere konu oldu
Hindistan merkezli EurAsian Times'ın haberinde de KAAN'ın "tarihi ilk uçuşu" ile havalandığına yer verildi.
KAAN'ın uçuşunun "önemli bir başarı" olduğu aktarılan haberde, söz konusu uçuşun "dünya genelinde hayranlık" uyandırdığına vurgu yapıldı.
"Flight Global" isimli sayfada da Türkiye'nin son günlerde savunma ve havacılıkta "birçok dönüm noktasını" kutladığına değinilirken, Türk firmalarından övgüyle söz edildi.
Greek Reporter'ın haberinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye savunma sanayisi alanında adeta bir destan yazıyor" sözlerine yer verilerek, KAAN'ın özellikleri anlatıldı.
Ürdün merkezli Al Bawaba'nın KAAN ile ilgili yaptığı haberde, dünya genelinde basının dikkatini KAAN'a yönelttiğine değinilirken, KAAN'ın sosyal medyada da büyük ilgi gördüğü kaydedildi.