Dünyaya taşıyabiliriz: Türkiye Akdeniz ve Asya'dan Avrupa'ya enerji taşımada kilit rol oynuyor

"Birinci bölümde tabii ki İsrail ve Filistin, özellikle İsrail'in Filistin'e olan katliamı, soykırımı öne çıkmış durumdaydı. 50 binden fazla insanın öldürüldüğü, altyapının yok edildiği bir ortamda, insanların açlıkla imtihan edildiği, susuzluğun silahı olarak kullanıldığı bir ortamda barıştan ve istikrardan söz etmenin çok zor olacağını, dolayısıyla bir an önce bu katliamların durdurulması gerektiği ve bunun için de iki, özellikle iki devletli bir çözüm 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan bir çözümün mutlak hem Filistinliler hem de İsrail halkının güvenliği için, istikrarı için ve bölgenin istikrarı için son derece önemli olduğunu ifade ettik."