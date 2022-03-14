​Ekmeğin yarısı devletten: 3,2 milyar lira sübvansiyon sağlandı

İklim değişikliği, dünya üretimindeki düşüş ve talebin artması buğday fiyatlarını yükseltti. Emtia fiyatlarındaki artış da üzerine eklenince un fiyatları iki kattan fazla arttı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) un fiyatlarında yaşanan yükselişinin vatandaşın sofrasına yansımaması için 'un regülasyonu projesi' başlattı.

Bu kapsamda TMO tarafından, 2021 yılının Eylül ayından bu yana fırıncılara ve Halk Ekmek fabrikalarına yapılan un satışlarında toplam 3,2 milyar lira sübvansiyon sağlanarak ekmek maliyetinde oluşabilecek ilave artışın önüne geçildi.

3,4 MİLYON TON BUĞDAY SATIŞA AÇILDI

Çuvalı 450 lira olan unu TMO desteği ile 220 liraya satın aldıklarını belirten fırıncılar, yapılan sübvansiyonun ekmek fiyatlarında yaşanabilecek olası artışların önüne geçtiğini söyledi. Bu projenin hasat zamanına kadar devam edeceği öğrenildi. Türkiye’de de dünya ile eş zamanlı yaşanan kuraklık yakından izlenmiş; piyasada ürün arzı endişelerinin bertaraf edilmesi için çalışma başlatılmıştı.

Söz konusu çalışma ile vatandaşın sofrasındaki ekmeğin en önemli girdisi olan unun maliyet ve fiyatının düşürülmesi amaçlandı. 2021 yılı Eylül ayından günümüze kadar 3,4 milyon ton buğday, uygun fiyatlarla TMO stoklarından satışa açıldı. Un regülasyonu çalışmasının başarılı olması için firmalardan buğday talepleri toplanırken fırıncılara ve Halk Ekmek fabrikalarına yapılacak un satışına dair fiyat taahhüdü istendi. Un fabrikalarının fiyatlara uyup uymadıkları ise yakından takip edildi. Türkiye’nin un üretiminin yüzde 70’ini gerçekleştiren firmalar fiyat taahhüdünü vererek TMO’dan buğdayını teslim aldı.

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450 LİRA OLAN UN FIRINCIYA 220 LİRA

TMO politikaları sayesinde fırıncılar ile Halk Ekmek fabrikaları uygun fiyatlı un temin etti. Öyle ki piyasa değeri 450 lirayı bulan bir çuval ekmeklik un TMO satışları sayesinde ekmeklik un fiyatları 200 lira bandında tutulu. Uygulama ile fırıncıların maliyetine 3,2 milyar TL katkı sağlanarak ekmek maliyetinde oluşabilecek ilave artışın önüne geçildi. TMO projesi kapsamında yapılan desteklemenin yeni hasat sezonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

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