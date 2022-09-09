Ekonomik veriler umut veriyor

Küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı durgunluk riskine rağmen, Türkiye ekonomisinde umut veren bir tablo hakim. Yılın ilk yarısına ilişkin büyüme rakamları, istihdam, ihracat, turizm, yatırım, bütçe dengesi ve borçlanma maliyeti gibi kalemlerde olumlu bir tablo sergileyen Türkiye ekonomisine ilişkin, olumlu beklentiler gün geçtikçe artıyor.

PANDEMİ VE SAVAŞIN OLUMSUZ ETKİSİNİ KIRDIK

Kovid-19 salgınının ardından Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaşın ekonomiye olumsuz etkilerini düşürmek için alınan tedbirler, makroekonomik göstergelerde güçlü bir iyileşmeyi beraberinde getirdi. Yatırım, istihdam, büyüme ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan yeni adımlarla fiyatlardaki artış eğiliminin azalmasını beraberinde getirdi. Ham petrol fiyatlarının 90 doların altına düşerek savaş öncesi seviyelere inmesi, enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletmesi beklentisini artırdı.

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GÜÇLÜ BÜYÜME SÜRÜYOR

Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde ise yüzde 7,6 oranında büyüdü. Türkiye, sergilediği güçlü büyüme performansıyla; dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerin yer aldığı G20’de ve OECD üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu. Dünya Bankası, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşlar, Türkiye’nin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etmek zorunda kaldı. Orta Vadeli Program’da (OVP) bu yılki büyüme hedefi yüzde 5.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10,3’E GERİLEDİ

Genç nüfusa sahip olan Türkiye, her yıl yaklaşık 1 milyon kişilik yeni istihdam sağlamayı hedefliyor. Bu yılın ilk 7 ayında 900 bin kişiye istihdam sağlandı. Yılın geri kalan kısmında da artması beklenen istihdamın 1 milyon kişiye rahatlıkla yükselmesi bekleniyor. OVP'de istihdam tabanının yaygınlaştırılması amacıyla 18 maddelik politika adımı var. Ocak 2019’da yüzde 13,6 olan işsizlik oranı, Ocak 2020’de yüzde 13,1’e, Ocak 2021’de ise yüzde 12,6’ya ve Ocak 2022’de ise yüzde 11,2’ye geriledi. Bu yılın ilk yarısında da gerilemeye devam eden işsizlik, Haziran ayında yüzde 10,3’e kadar düştü.

İHRACAT 250 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye’nin son yıllarda büyük başarı gösterdiği alanlardan biri de ihracat oldu. Geçen yılı 225 milyar dolar ihracatla kapatan Türkiye, bu yılın ilk sekiz ayında 165 milyar 972 milyon dolar, son 12 ayda ise 250 milyar 790 milyon dolarlık ihracata imza attı. Yılın bitimine dört ay kala 250 milyar dolarlık ihracat hedefi aşılınca ihracatçılar, yıl sonu hedefini 255 milyar dolara yükseltti.

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TURİZMDE REKOR YILI

Turizm sektörünün; savaşa ve dünyadaki resesyon endişelerine rağmen 47 milyon turist ve 37 milyar dolar gelir hedefi var. Bu yılın ilk 7 ayında 26,2 milyon ziyaretçi ağırladık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128’lik artış var. Gelen ziyaretçi ve elde edilen gelir rakamlarını iki kez revize ettiklerini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bu yıl gelirde rekor kıracağız” dedi.

BORSA İSTANBUL 3500 PUANI ZORLUYOR

Türkiye’ye yatırımcı ilgisi de artarak sürüyor. Yabancı yatırımcının gösterdiği ilginin yanı sıra yerli yatırımcılar da Borsa İstanbul’da değerlendirince endeks rekor üstüne rekor kırıyor. 3 bin 500 puanı zorlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki gün 3 bin 402 puanla tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını yaptı. Geçen yılı bin 857 puandan tamamlayan endeks, dün 3.437 puandan kapandı. Yılbaşına göre artış oranı yüzde 87 oldu. Yabancı yatırımcıların borsada aylık bazda geçen yıl aralıktan bu yana devam satış serisi sona erdi. Ağustosta net 694 milyon dolarlık hisse senedi alan yabancı yatırımcılar, BIST 100 endeksindeki yükselişte de önemli rol oynadı. Yabancı yatırımcılar Kasım 2021'den sonra üst üste 8 ay boyunca net 4 milyar 156 milyon dolarlık hisse senedi satmıştı.

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BORÇLANMA FAİZİ YÜZDE 11,7’YE GERİLEDİ

Tahvil piyasasına artan ilgiyle Türkiye'de 10 yıllık gösterge tahvilinin bileşik faizi son yılların en düşük seviyelerine indi. Mart ayında yüzde 28,56'yı gören uzun vadeli gösterge tahvilinin bileşik faizi, arka arkaya 5'inci ayı da düşüşle kapattı. 10 yıllık gösterge tahvilinin bileşik faizi, yüzde 11,76 ile Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Kısa vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi de haziran ayında yüzde 28,28 ile gördüğü yılın en yüksek seviyesinden düşüşe geçerek yüzde 13,72'e kadar geriledi.

8 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 8,5 MİLYARDA KALDI

Hazinenin borçlanma maliyetinin azalması, merkezi yönetim bütçesini rahatlattı. Bu yıl 461 milyar liralık bütçe açığı öngörülmesine rağmen, ocak-ağustos döneminde sadece 8,5 milyar liralık bir bütçe açığı oluştu. Yılın geri kalan aylarında bütçe disiplininden taviz vermeyeceğini ifade eden ekonomi yönetimi, öngörülen 461 milyar liranın çok altında bir rakamla yılı tamamlamayı hedefliyor.