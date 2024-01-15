Elektriklide patır patır gelecekler

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılına ilişkin verileri açıkladı. 2022 yılı verilerine göre toplam üretim yüzde 9 artarak 1 milyon 468 bin 393 adet olarak gerçekleşti. Yüzde 18 artış sağlayan otomobil üretimi ise 952 bin 667 adede ulaştı. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 18 bin 247 adet, otomobil ihracatı ise 663 bin 90 adet düzeyinde gerçekleşti. İhracattan elde edilen gelir ise 35,7 milyar doları buldu.

ZAMANI GELDİĞİNDE ELEKTRİKLİ ÜRETECEĞİZ

Geçtiğimiz seneki yatırımlara da değinen OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Otomotiv sektörü 2023’te 1,3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Son 10 yılda yapılan yatırımlar ise 10 milyar doları aştı. Son yapılan yatırımlarla birlikte otomotiv sanayisi kapasitemiz 2,3 milyona çıktı” dedi. Elektrikli araç yatırımı yapılmadığına dair eleştirilere de cevap veren Eroldu, “Avrupa’da hedef 2035. Elektrikli yatırımı yapmazsak oyun dışı kalırız. Bu düşünülemez. Türkiye mühendislik ve verimlilik olarak çok rekabetçi. Zamanı geldiğinde patır patır elektrikli yatırımları çıkacak ortaya” açıklamasını yaptı.

1 KİLO OTOMOTİVİN DEĞERİ 11.2 DOLAR

Türk otomotivinde kilogram değerinin arttığına da işaret eden Eroldu, “2022 yılında 10.2 dolar olan kilogram değerimiz 2023 yılında 11.2 dolara yükseldi. Türkiye’nin toplam ihracatının 1.57 dolar kilo olduğunu düşünürsek otomotiv sanayiinin oluşturduğu katma değer açısından bu da tabi çok önemli bir fark. 2022 yılında yüzde 45 olan yerli payımız 2023 yılında maalesef yüzde 37’lere geriledi” değerlendirmesini yaptı.

ÇİNLİLER PAZARI İŞGAL EDİYOR

Çin’in otomotivde gücünü tüm dünyada gösterdiğini belirten OSD Başkanı bunun için önlem alınması gerek- tiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa’da Türkiye olarak yerimizi Çin’e kaptırdık. Otomotivde 2023’ün ilk 11 ayında Çin’e karşı 2.2 milyar dolarlık açığımız var. Çok rekabetçi rakamlarla geliyorlar. Çinli markaların içten yanmalı otomobillerine karşı da önlem alınması gerekiyor.”







