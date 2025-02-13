Emekliler de kendi platformunu kurdu

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emekliler adına önemli bir adım attı. Dernek, Ramazan ayı öncesi emeklilerin fahiş fiyatlardan etkilenmemesi ve daha uyguna alışveriş yapabilmesi amacıyla dijital bir pazaryeri olan Emek Pazarı’nı kurdu. Tüm emeklilerin alışverişine açık olan pazaryerinde gıdadan giyime, kozmetikten teknolojiye pek çok ürün bulunurken, ürünler piyasa fiyatının altında sataşa sunuluyor.





FAHİŞ FİYATI BOYKOT EDECEĞİZ

Emeklilerin kapısına kadar bırakılacak alışverişlerden kargo ücreti alınmayacağını belirten TÜED Başkanı Kazım Ergün, “Böylece emekliler olarak fahiş fiyat artışlarını boykot etmiş olacağız” dedi. Ergün, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, fahiş fiyat artışlarını boykot çağrılarını dikkate aldıklarını belirterek, bununla yetinmeyerek Emek Pazarı’nı kurduklarını söyledi.





KARGO ÜCRETİ ÖDENMEYECEK

Dijital ortamda kurdukları pazaryerinde isteyen tüm emekli ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapabileceklerini anlatan Ergün, ancak dernek üyelerine ekstra indirimler tanımladıklarını ifade etti. Ergün, “Vatandaşlarımız ‘Emek Pazarı’ e-ticaret uygulamasını cep telefonlarına indirerek veya e-ticaret sitesine doğrudan üye girişi yaparak alışveriş yapabilecekler. Pazarda gıda başta olmak üzere giyim, kozmetik, teknoloji ve benzeri pek çok ürün, üretici firmalardan doğrudan temin edilerek, kargo veya teslimat ücreti ödemeden, dernek üyesi emeklilerin adreslerine ulaştırılacak” dedi.





KENDİ ÜRÜNLERİNİ SATACAKLAR

Uygulama ile emeklilerin kendi ürettikleri ürünlerini satabileceğini ifade eden Ergün, şunları kaydetti: “Proje, Sanat Sokağı, Kariyer Sepeti gibi sosyal sorumluluk alanlarını da kapsamaktadır. Proje kapsamında yerel üreticiler ağırlıklı olarak desteklenecek, doğal ürünlere ve organik pazarlara geniş yer verilecek, tatil imkanları ve diğer tüm ürün ve hizmetler aracı firmalar olmadan tüketicilere sunulacak, indirim kampanyaları düzenlenecek. Bu yolla emeklilerimizin fahiş fiyat artışlarından etkilenmemesi veya en az düzeyde etkilenmesi sağlanmış olacak. İnanıyoruz ki, bu şekliyle hayat bulan projemiz, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.”



