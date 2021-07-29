Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Fatih gemisinde Yurt dışında çalışan Türk mühendisler ekibe dahil oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Fatih gemisinde: Yurt dışında çalışan Türk mühendisler ekibe dahil oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası’ndaki Fatih gemisinde soruları yanıtladı. Dönmez, "Artık elimizde sahayı tanıma adına tüm veriler ulaşmış oldu. Kıyıda bir terminalimiz var, işleme tesislerimiz ama arada bir de boru hatlarımız olacak. Bu gazı bizim kıyıya çıkartmamız gerekiyor" dedi. Dönmez, "Yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın başında daha batıda bir müjde paylaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Fatih gemisinde: Yurt dışında çalışan Türk mühendisler ekibe dahil oldu
Bakan Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Fatih gemisinden TRT Haber özel röportaj konuğu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarının satır başları şöyle:

  • Dün önemli bir aşamayı geride bıraktık. Yaklaşık 1 yıldır burada hummalı bir çalışma yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 320 milyar metreküplük ilk keşfimizdi. Ekim ayında yine 85 milyar metreküplük keşfimizi açıklamıştık. Sakarya Gaz Sahası'nda 405 milyar metreküplük keşfimizi açıklamıştık. Toplamda bu bölgede 540 milyar metreküplük keşfimizi açıklamıştık.

Sadece sondajı yapmakla kuyuyu açmakla iş bitmiyor. Kuyunun üretime hazırlanması gerekiyor. Test ve analizler yapılması gerekiyor bunun da son aşaması gaz yakmadır. Bu da bir hafta on gündür devam ediyor. Dünkü son ateşlememiz testin son aşamasıydı.

Artık elimizde sahayı tanıma adına tüm veriler ulaşmış oldu. Kıyıda bir terminalimiz var işleme tesisleri bir de arada boru hatlarımız olacak. Filyos'a olan uzaklığımız 160-170 kilometre civarında. Üretim öncesi hemen hemen tüm çalışmaları teyid eden bir test aşamasıydı bu ve başarıyla geçtik bu aşamayı.

Biz ilk günden beri inanıyorduk. Malesef bazı çevreler buna inanmak istemedi. İlk keşiften sonra kuyunun içiresinde tüpleri doldurmuştuk. O görüntüleri de aslında kamuoyu ile paylaşmıştık. Yine inananlar ve inanmayanlar oldu. Bu işin gereği inansınlar diye yapmadık. Mutluluğumuzu da vatandaşımızla paylaşmış olduk.

"2023'te Karadeniz gazı ile buluşturacağız vatandaşımızı"

Biz ilk gün de açıklamıştık 2023 yılında gazı vatandaşımızla buluşturacağız. İnşallah 2023'te tüm vatandaşlarımız ocaklarını açtığında artık Karadeniz gazı ile fiilen buluşmuş olacaklar. İş planımız da bu çerçevede ilerliyor.

Karadeniz'in altındaki gaz, ben milyonlarca yıldır burada sıkışıp kaldım artık beni buradan çıkarın diyor. Son derece kaliteli bir gazdan bahsediyoruz. Bizim sistemimize uygun bir gaz.

Bunun iki ya da üç katı neden olmasın diyoruz. Bu sahayı öğrenmiş olduk bir yerde. Bu çalışmalar dışa bağımlılığımızı azaltmış olacak. Hedefimiz dışa bağımlılığı sıfırlamak fakat bu bir anda olabilecek bir şey değil. Orta ve uzun vadede ben buna inanıyorum. Karadeniz'deki keşifle ilgili konuşuyoruz fakat Türkiye Petrolleri karada petrol başta olmak üzere üretim artışı ve keşifler yaptı.

Petrol ve doğal gazı yurt dışından dövizle ithal ediyoruz. Fiyatları bizim kontrol etme şansımız yok. Petrol ve doğal gazda fiyatlar iki kat arttı. İçeride sizin kontrolünüzde olan bir faaliyet söz konusu ise ve TL cinsinden bir maliyetleme yapabiliyorsanız dışarıdaki maliyet artışından daha az etkilenmiş olacağız.

Karadeniz'de aranacak daha çok yer var. Bu saha dünyadaki diğer sahalara benzemiyor. Daha zorlu bir saha."

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