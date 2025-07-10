Enflasyon gerilerken konuta olan güven artıyor

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Türkiye ekonomisinde bu sene itibarıyla istikrarın güçlendiğini belirtti. Yılmaz, “Yıllık enflasyonun yüzde 35 seviyelerine gerilemesi fiyat istikrarı açısından olumlu. Faiz oranlarında da düşüş bekliyoruz. Bu ortamda biz de yatırımcılarımıza güvenli ve planlı fırsatlar sunuyoruz” dedi.
Emlak Konut GYO, İstanbul’un en merkezi bölgelerinden Beşiktaş Etiler’de hayata geçirdiği Senfoni Etiler projesinin lansmanını dün gerçekleştirdi. Proje, akıllı ev sistemleri, yatay mimari anlayışı ve çevreci altyapısıyla öne çıkarken, lansman toplantısında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, hem projeye ilişkin detayları hem de gayrimenkul sektörünün geleceğine dair bilgi verdi. Toplantıda Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit ve Kubba İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Emre Kubba da açıklamalarda bulundu.
FAİZLERDE DÜŞÜŞ BAŞLAYACAK
Yılmaz, bu yıl itibarıyla Türkiye ekonomisinde istikrarlı büyümenin öne çıktığını belirterek, enflasyondaki düşüşle birlikte faiz oranlarında da aşağı yönlü bir seyir beklendiğini belirtti. Bu durumun yatırım ortamına güven kazandıracağını vurgulayan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 35 seviyelerine gerilemesi, fiyat istikrarı açısından olumlu bir görünüm sunuyor. Bu gelişmelerle birlikte faiz oranlarında da aşağı yönlü bir seyir bekleniyor. Emlak Konut olarak süreci stratejik bir bakışla izliyor, yatırımcılarımız için fırsatlar üretiyoruz."
SATIŞ HEDEFİNİN YÜZDE 40’I İLK ÇEYREKTE GERÇEKLEŞTİ
Yılmaz, "Sene sonu itibarıyla aktif büyüklüğümüzü 245 milyar TL’ye, net kârımızı 12 milyar TL’ye, ön satış gelirlerimizi ise 77 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Bu hedeflere ulaşmak için hem üretim kapasitesini hem de saha etkinliğini artıracak hamleler planladıklarını aktaran Yılmaz, ilk çeyrekte ulaşılan 3 bin 4 bağımsız bölüm satışıyla yıllık 7 bin 522 hedefinin yüzde 40’ına ulaştıklarını, ikinci çeyrek verileriyle birlikte bu oranın yüzde 50’yi geçmesini beklediklerini söyledi. Yılmaz, üretim tarafında 29 ihalenin başarıyla sonuçlandırıldığını, yeni arsa alımlarıyla toplam portföyün 4 milyon metrekareye ulaştığını kaydetti. Yılmaz, Esenler’in kuzeyinde yeni bir şehir kuracaklarını, bölgede 60 binin üzerinde konut planlandığını açıkladı. Projelerin bir kısmı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı aracılığıyla hak sahiplerine teslim edilecek. Bölgede yer alan askeri ve devlete ait araziler için de TOKİ'nin hızlı projeler yürüttüğü belirtildi.
16 milyar TL gelir beklentisi
- Yiğit Group, DBH Group ve Kubba İnşaat ortaklığıyla hayata geçirilen Senfoni Etiler Projesi, 13 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde inşa ediliyor. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan projede, 1+1’den 6+1’e kadar farklı tiplerde 205 konut ve 10 ticari ünite yer alıyor. Metrekare fiyatı 285 bin liradan başlıyor. Daireler, 2027 yılında teslim edilecek. Toplamda yaklaşık 16 milyar TL gelir beklenen projede, Emlak Konut’un gelir payı 6,4 milyar TL olarak belirlendi. Yılmaz, "Senfoni Etiler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne, metroya ve ana ulaşım hatlarına yakın konumuyla İstanbul’un her noktasına erişim kolaylığı sağlıyor. Projemiz, yaşam kalitesini artıran, kentle uyumlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışımızın güncel bir yansıması" yorumunu yaptı.
Deprem bölgesinde 83 bin konut yükseliyor
- Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, “Asrın İnşa ve İhyası” çalışmaları kapsamında deprem bölgesindeki faaliyetlerin aralıksız sürdüğünü belirterek şunları söyledi:, “Yaklaşık 12 milyon metrekarelik alanda 83 bin 112 bağımsız bölümün inşasına devam ediyoruz. Bugün itibarıyla yaklaşık 26 bin konutumuzu tamamladık ve teslim sürecini başlattık. Hedefimiz, yıl sonuna kadar konutları vatandaşlarımıza teslim etmek.”