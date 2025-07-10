Enflasyon gerilerken konuta olan güven artıyor

Yiğit Group, DBH Group ve Kubba İnşaat ortaklığıyla hayata geçirilen Senfoni Etiler Projesi, 13 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde inşa ediliyor. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan projede, 1+1’den 6+1’e kadar farklı tiplerde 205 konut ve 10 ticari ünite yer alıyor. Metrekare fiyatı 285 bin liradan başlıyor. Daireler, 2027 yılında teslim edilecek. Toplamda yaklaşık 16 milyar TL gelir beklenen projede, Emlak Konut’un gelir payı 6,4 milyar TL olarak belirlendi. Yılmaz, "Senfoni Etiler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne, metroya ve ana ulaşım hatlarına yakın konumuyla İstanbul’un her noktasına erişim kolaylığı sağlıyor. Projemiz, yaşam kalitesini artıran, kentle uyumlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışımızın güncel bir yansıması" yorumunu yaptı.