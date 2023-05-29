Enflasyon hesaplamasına 'ücretsiz doğal gaz' ayarı: 'Sıfır fiyat' yöntemi uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamada, Çamlıca Kulesi'nin 2 yılda 140 bin kişi tarafından ziyaret edildiği açıklandı. Karaismailoğlu, ''369 metrelik uzunluğu, deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi olma özelliğini taşıyan Çamlıca Kulesi, İstanbul'un yeni silüeti ve gözde sosyal alanı olmanın gururunu yaşıyor'' ifadelerini kullandı.