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Ekonomi

Erzurum'a 3 milyarlık temizlik kağıdı yatırımı

Lila Kağıt, Erzurum’da 500 kişinin istihdam edileceği, sıfır emisyon koşullarını sağlayan ağır sanayi tesisinin inşasına başladı. 3 milyar liralık yatırımın ilk fazı 2025 yılında devreye alınacak. Fabrika, 2027 yılında tam kapasite çalışmaya başlayacak.

04:00 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 05:30 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.
Akın Ali Polat

Sofia, Maylo, Ultra Berrak ve Nua markaları ile temizlik kağıdı sektöründe üretim yapan Lila Kağıt, Erzurum’da 500 kişinin istihdam edileceği ve sıfır emisyon koşullarını tutturan yenilenebilir enerji sistemlerinin de bulunduğu ağır sanayi tesisinin inşasına başladı.

2027 YILINDA TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, toplam 3 milyar liraya mal olacak fabrikanın, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun ilk temizlik kağıdı üretim kuruluşu olacağını dile getirdi. Projenin ilk fazının 2025 yılında devreye alınacağını söyleyen Öğücü, “Tesis, 2027 yılında ikinci fazın devreye girmesiyle birlikte tam kapasite çalışacak. Komşu ülkeler ve Türk devletleri de dahil olmak üzere yakın pazarlara ihracat ile ülkenin dış ticaret fazlası vermesine katkı sağlayacak” dedi.

1 milyar liralık yeşil dönüşüm

Lila Kağıt, 1 milyar liralık ‘Sürdürülebilir Büyüme Yatırım Programı’nı da duyurdu. Şirket; Tekirdağ Ergene, Kahramanmaraş Elbistan ve Erzurum projelerinde 50 megavatlık yenilenebilir enerji yatırımı planlıyor. 2026 yılında tamamlanacak projelerle tüketimin dörtte biri temiz enerjiden karşılanacak.




#Ticaret
#üretim
#Enerji
#sürdürülebilirlik
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