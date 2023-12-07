İnşaat projeleri için ortak fonda el sıkıştılar

Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, 2023 yılında 85 milyon avro ciro yaptıklarını belirterek, 2024 yılında da hedeflerinin 150 milyon avro olduğunu söyledi. Neo Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım ise, yönettikleri 55 adet yatırım fonuyla toplam yönetilen varlık büyüklüğünün 750 milyon dolar sınırına ulaştığını açıkladı.

Yapılan ortak açıklamada; iş birliğiyle her bir fon için büyüklük hedefinin 500 milyon TL olduğu ifade edildi. 2014 yılından bu yana pek çok projeyi hayata geçirerek, bugüne kadar yaklaşık 500 bin metrekare alanda taahhüt ettikleri işleri tamamladıklarını ifade eden Fenercioğlu, “Firmamız, Türkiye genelinde 25 tane tamamlanmış proje ve 20 tane devam eden büyük ölçekli projeye imza attı. Antalya’nın yanı sıra Bodrum Gümüşlük ve İzmir Göztepe’de yatırımlarımız sürüyor” dedi.