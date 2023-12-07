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Ekonomi

İnşaat projeleri için ortak fonda el sıkıştılar

İnşaat sektörünün yanı sıra kentsel dönüşüm, yatırım portföyü gibi alanlarda faaliyet gösteren Fenercioğlu, Neo Portföy Yönetimi ile arsa ve karma gayrimenkul yatırım fonu iş birliği gerçekleştirdi.

Mehmet Ali Parto
04:00 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 05:28 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bekir Yener Yıldırım, Aycan Fenercioğlu.
Bekir Yener Yıldırım, Aycan Fenercioğlu.

Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, 2023 yılında 85 milyon avro ciro yaptıklarını belirterek, 2024 yılında da hedeflerinin 150 milyon avro olduğunu söyledi. Neo Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım ise, yönettikleri 55 adet yatırım fonuyla toplam yönetilen varlık büyüklüğünün 750 milyon dolar sınırına ulaştığını açıkladı.

TÜRKİYE GENELİNDE YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Yapılan ortak açıklamada; iş birliğiyle her bir fon için büyüklük hedefinin 500 milyon TL olduğu ifade edildi. 2014 yılından bu yana pek çok projeyi hayata geçirerek, bugüne kadar yaklaşık 500 bin metrekare alanda taahhüt ettikleri işleri tamamladıklarını ifade eden Fenercioğlu, “Firmamız, Türkiye genelinde 25 tane tamamlanmış proje ve 20 tane devam eden büyük ölçekli projeye imza attı. Antalya’nın yanı sıra Bodrum Gümüşlük ve İzmir Göztepe’de yatırımlarımız sürüyor” dedi.



#İnşaat Sektörü
#Ticaret
#Üretim
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