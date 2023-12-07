Türk halısında yürüme yarışı

Dünya halı sektörü, İstanbul’da düzenlenen CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'nda buluştu. Halı firmalarının 2024 yılı koleksiyonlarını tanıttığı fuar, yarın sona erecek. Güneydoğu Anadolu Halı İhrcatçıları Birliği’nin (GAHİB) İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ile birlikte düzenlediği fuara Türkiye’nin yanında Çin, İngiltere, Pakistan, Afganistan, Özbekistan, Rusya, Endonezya, Fas, Ukrayna, Mısır ve Ürdün’deki üreticilerle dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri katıldı.

400 FİRMA FUARDA YERİNİ ALDI

Türkiye'de ilk kez düzenlenen CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Hem iç piyasada hem de ihracat noktasında yoğun taleple karşılaştıklarını belirten fuardaki üretici firmalar, Türk halısına büyük bir ilginin olduğunu vurguladı. Yeni Şafak’a konuşan firma yöneticileri, birçok sipariş aldıklarını, talepleri yetiştirmekte zorlandıklarını söylediler. 100 ülkeden 400 firma fuarda yerini alırken, 40 bini aşkın ziyaretçinin aşılması bekleniyor. Türkiye'nin halı sektöründe belirgin bir üstünlüğü bulunurken, firmalar fuarda daha çok yeni ürünlere ve tasarımlara yer verdi.

ALMANYA’DAN DAHA İYİSİNİ YAPARIZ

Fuarda yerini alan Eva Life Halı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Levent Yılmaz, “Türkiye, dünyanın en büyük ikinci halı üretim merkezi. Daha önceki fuarları Domotex adıyla Almanya'da yapıyorduk. Almanlar depremi bahane edip 'Türkiye ile iş birliği yapmak istemiyoruz' diyerek bizi reddettiler. Biz de daha iyisini yapacağımıza inandığımız için el ele verdik ve kendi ürettiğimiz halıları burada sergiledik” dedi. Hollanda'da depoları olduğunu ve 43 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Yılmaz, “Türkiye'de 700 tane satış noktamız var. Bunu yüzde 20 artırmak istiyoruz. Yaklaşık 1 milyon dolarlık sipariş alırız. Fuarda aldığımız siparişlerle de 3-4 aylık üretimi kapatırız. Ayrıca Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yaparak yeni ürünler geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

2 bin 500 noktada satış yapıyoruz

Gümüşsuyu Halı Pazarlama Müdürü Cihad Çürüktaş, "Türkiye’nin ilk makine halısı markasıyız. Erciyes Anadolu Holding bünyesinde, 2 bin 500 noktada faaliyet gösteriyoruz. 24 ülkeye ihracatımız var. Toplam ciromuzun yüzde 55’ini ihracattan sağlıyoruz. Fuarda siparişler alıyoruz. Marka olarak, yenilenebilir ürünlere çok önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

İhracatı artırmayı hedefliyoruz

Pastel Halı Yönetim Kurulu Üyesi Enes Sarıköse ise, şunları kaydetti: “15 ülkeye ihracatımız var. Fuarda bunu artırmak istiyoruz. Şu ana kadar iyi siparişler aldık, talep yüksek. Müşterilerimiz ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri. Teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Markalaşma yönünde de önemli çalışmalar yürütüyoruz.”







