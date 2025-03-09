Esnafa 581 milyarlık kefalet kredisi

Esnaf ve sanatkârların finansmana erişimlerinde en önemli vasıta olan kredi ve kefalet kooperatifçiliğinde toplam kullandırılan kredi sayısı 4 milyon 374 bin 911’e ulaştı. Toplamda bu krediler kapsamında esnafa şimdiye kadar 581 milyar 300 milyon TL’lik sübvansiyonlu kredi kullandırıldı. Destekli kredilerin bu yıl sonuna kadar 600 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Türkiye’deki esnaf ve sanatkâr sayısı 2 milyon 250 bin civarında. 4,3 milyon adet kredi kullandırıldığı dikkate alındığında esnaf başına ortalama iki kez kredi sunulduğu görülüyor.





GÜNCEL RAKAMLI KREDİ KULLANIMI BU YIL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği düşük kredili esnaf paketinin devreye alınması çalışması ilgili oda, birlik, federasyonlarla birlikte çalışılacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’na (TESK) bağlı 3 bine yakın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun yanısıra 2 bin 984 meslek odası, 13 federasyon ve 82 birlik bu konuda koordinasyon halinde çalışacak. Yeni rakamlar üzerinden krediler bu yıl verilmeye başlanacak.





296 MİLYAR TL’Sİ SON 2 YILDA VERİLDİ

Esnaf ve sanatkarlara 2023, 2024 ve 2025 yılının ilk ayında kullandırılan kredilerin tutarı 296 milyar lirayı buldu. Sıfır faizli işletme kredileri kapsamında; 248 usta girişimci esnafa toplam 17,4 milyon lira, 736 genç girişimci esnafa 136,4 milyon lira ve 264 kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbabına ise 15,7 milyon lira tutarında kredi verildi. Yüzde 50 faiz indirimli yatırım kredileri kapsamında ise 5 bin 995 esnafa 3,6 milyar lira tutarında iş yeri edindirme kredisi, 7 bin 710 esnafa ise 4,8 milyar lira tutarında taşıt edindirme kredisi sağlandı.





DEPREMZEDE ESNAFA TAM DESTEK

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle işleri ve iş yerleri zarar gören 27 binin üzerindeki esnafa ise 6,7 milyar lirayı aşan tutarda faiz indirimli kredi kullandırımı sağlandı. Özellikle bölgedeki esnaflara toleranslar gösterilerek bölgedeki esnaf ve sanatkarlık faaliyetlerinin yeniden canlanması için özel destekler de sunuldu.





4 YILLIK YOL HARİTASI HAZIRLANDI

Ticaret Bakanlığı tarafından 72 ülkenin kooperatifçilik verileri toplanarak raporlandı ve kullanıma hazır hale getirildi. Hem 72 ülkeden elde edilen veriler hem de Türkiye’deki dinamikler bir araya getirilerek 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlandı. Tamamlanma aşamasına getirilen eylem planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından lansmanı yapılarak kısa sürede esnaf ve sanatkarlar ile paylaşılması bekleniyor.





ESNAF KREDİLERİNDE YENİ LİMİTLER ŞÖYLE

Hazine’den yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limiti de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarılacak. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında, 0-5 yaş araçları da kredi için dahil edildi. TESKOMB kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlar için sunduğu finansman maliyeti ise yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüldü.



