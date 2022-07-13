​Euro-dolar 20 yıl sonra eşitlendi: Gözler ABD enflasyonunda

Dünya piyasalarında resesyon ve stagflasyon endişesinin artması doların tüm para birimlerine karşı değer kazanmasına yol açtı. Bu gelişmenin ardından, Avrupa Birliği para birimi avro ile ABD Doları 20 yıl sonra eşitlendi. Yılbaşında 1,1370 olan avro/dolar paritesi dün 1,00’e kadar geriledi. En son Aralık 2002 sonrasında 1 avro 1 dolara eşitlenmişti. İlk olarak 1 Ocak 1999 tarihinde devreye alınan avro, Aralık 1999’da doların değerinin altına gerilemiş, Aralık 2002’ye kadar bu durum sürmüştü.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Kriz kahini Nouriel Roubini daha önce yaptığı açıklamada, “2002’de ortada kriz yokken avro/dolar

paritesi, 0.82 seviyesindeydi. Demek ki daha düşecek çok yer var” diye konuşmuştu.

Bu arada, tüm dünyanın merakla beklediği ABD’nin haziran ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak. ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek 41 yılın zirvesine çıkmıştı. Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, haziran enflasyon verilerinin yüksek gelmesini beklediklerini söyledi. Jean-Pierre, “Bu verinin içinde benzin ve gıda fiyatları da olacak. Benzin fiyatlarının haziranda hızla artmış olmasından dolayı bu verinin de yüksek gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR

ABD'deki gıda ve benzin fiyatlarının Ukrayna savaşından ağır bir şekilde etkilendiğini belirten Jean-Pierre, "Haziran enflasyonu artık geçerli değil. Çünkü bu ay benzin fiyatları ciddi oranda düşecek, ilerleyen aylarda daha da gerilemesini bekliyoruz" dedi. ABD’den gelecek yüksek enflasyon beklentisi, ABD dolar endeksinin ateşini çıkardı. Endeks, son 20 yılın en yüksek seviyesi 108.4’ü gördü.

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