Ekonomi Euro-dolar 20 yıl sonra eşitlendi Gözler ABD enflasyonunda
DÜNYA EKONOMİSİ

Euro-dolar 20 yıl sonra eşitlendi: Gözler ABD enflasyonunda

Euro/dolar paritesinin 1,0000 ile son 20 yılın en düşüğünü görmesiyle 1 euro 1 dolara eşitlendi. En son Aralık 2002 sonrasında 1 avro 1 dolara eşitlenmişti. 1 Ocak 1999 tarihinde devreye alınan avro, Aralık 1999’da doların değerinin altına gerilemiş, Aralık 2002’ye kadar sürmüştü.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Euro-dolar 20 yıl sonra eşitlendi: Gözler ABD enflasyonunda
Küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor.

Dünya piyasalarında resesyon ve stagflasyon endişesinin artması doların tüm para birimlerine karşı değer kazanmasına yol açtı. Bu gelişmenin ardından, Avrupa Birliği para birimi avro ile ABD Doları 20 yıl sonra eşitlendi. Yılbaşında 1,1370 olan avro/dolar paritesi dün 1,00’e kadar geriledi. En son Aralık 2002 sonrasında 1 avro 1 dolara eşitlenmişti. İlk olarak 1 Ocak 1999 tarihinde devreye alınan avro, Aralık 1999’da doların değerinin altına gerilemiş, Aralık 2002’ye kadar bu durum sürmüştü.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

  • Kriz kahini Nouriel Roubini daha önce yaptığı açıklamada, “2002’de ortada kriz yokken avro/dolar
  • paritesi, 0.82 seviyesindeydi. Demek ki daha düşecek çok yer var” diye konuşmuştu.
  • Bu arada, tüm dünyanın merakla beklediği ABD’nin haziran ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak. ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek 41 yılın zirvesine çıkmıştı. Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, haziran enflasyon verilerinin yüksek gelmesini beklediklerini söyledi. Jean-Pierre, “Bu verinin içinde benzin ve gıda fiyatları da olacak. Benzin fiyatlarının haziranda hızla artmış olmasından dolayı bu verinin de yüksek gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR

ABD'deki gıda ve benzin fiyatlarının Ukrayna savaşından ağır bir şekilde etkilendiğini belirten Jean-Pierre, "Haziran enflasyonu artık geçerli değil. Çünkü bu ay benzin fiyatları ciddi oranda düşecek, ilerleyen aylarda daha da gerilemesini bekliyoruz" dedi. ABD’den gelecek yüksek enflasyon beklentisi, ABD dolar endeksinin ateşini çıkardı. Endeks, son 20 yılın en yüksek seviyesi 108.4’ü gördü.

Petrol fiyatında sert düşüş
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Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı.<br><br>Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle 100 doların altına indi.
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RESESYON ENDİŞESİ FİYATLARDA ETKİLİ<br><br>Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Covid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
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Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.<br>
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Ayrıca, bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, \"Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı\" değerlendirmesinde bulunması da fiyatların aşağı yönlü seyretmesinde etkili oluyor.
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BRENT PETROL NEDİR?<br><br>Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından \"Brent Goose\" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.
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Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.<br>
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Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.<br><br>
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BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?<br><br>SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).<br><br>Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.<br><br>Bütün ham petroller eş değerde değildir.
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Petrol fiyatında sert düşüş
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yüzde beş değer kaybederek 100 doların altına geriledi. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de koronavirüs vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamaların, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi.
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