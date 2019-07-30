Ekonomi Ev hayalleri gerçek oldu
EMLAK

Ev hayalleri gerçek oldu

Eminevim’in düzenlediği törende 20 yılı aşkın süredir ev sahibi olma hayali kuran aileler, faizsiz Elbirliği Sistemi ile kısa bir süre içinde tapularını teslim aldı.Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, “144 bine yakın aile Elbirliği Sistemi ile ilk kez ev sahibi olma duygusunu yaşadı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sefa Üstün (Solda)
Sefa Üstün (Solda)

Ev sahibi olma heyecanı bu kez Afyonkarahisar’da yaşandı. Eminevim tarafından düzenlenen ve 800 kişinin buluştuğu Afyonkarahisar’daki törende aileler tapusuna kavuştu. Düzenlenen tapu teslim töreninde Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, Eminevim Türkiye Satış Direktörlerinden Mustafa Şahin, Sezai Gök, STK ve iş dünyasının önemli temsilcileri, ilk kez ev sahibi olan ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Programın açılışında konuşan İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, bu anlamlı günde tapusunu alan ailelerin Elbirliği Sistemi ile evine kavuşan 144 bine yakın aile arasına katıldığını belirterek 29 yıldır aileleri ev ve otomobil yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

KİRA DERDİ SON BULDU

Yıllarca kira ödeyen ailelerin Eminevim’in sunduğu Elbirliği Sistemi ile faiz ödemeden ve küçük birikimlerle ev sahibi olabildiğini belirten Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, “144 bine yakın aile Elbirliği Sistemi ile ilk kez ev sahibi olma duygusunu yaşadı. Bugün tapusunu alan aileler arasında kimi 20 yıl kimi ise 20 yıldan da daha uzun bir süredir ev sahibi olamadan kira ödeyerek yaşıyordu. Ancak onlara bir hayal gibi gelen, imkansız gibi görünen kiradan kurtularak ev sahibi olma fikri, üstelik faiz ödemeden elbirliğiyle çok kısa bir sürede gerçek oldu. Biz de bu güzel anlara vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

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TESLIMAT SAYISI 160 BİNE ULAŞACAK

Afyonkarahisar’daki Akrones Otel’de düzenlenen törende konuşan Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, 30 yıla yakın bir tecrübeyle uygulanan Elbirliği Sistemi’nin faize alternatif sunduğunu ve paylaşım ekonomisini ön planda tutan bir model olduğunu anlattı. Sefa Üstün yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Elbirliği Sistemi, her geçen gün daha çok önem kazanıyor ve daha çok tercih ediliyor. Özellikle son dönemlerde faizin sebep olduğu konut satışlarındaki durgunluk, sistemimize ilgiyi daha da artırdı. Aylık teslimat rakamlarımız 1700’ün üzerine çıktı. Yılsonuna kadar toplamda 160 bin teslimat aşmayı planlıyoruz” dedi.

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