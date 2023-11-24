Ev sahibi olmakta yeni bir dönem başlıyor

Fuzul Holding çatısı altında 2023 yılında faaliyet göstermeye başlayan Fuzul Topraktan, Türkiye’de bir ilke imza atarak ’Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’ni hayata geçirdi. Bu sistem ile gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk kazandıran Fuzul Topraktan, Türkiye’de herkes için ev sahibi olmayı ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.

Emlak fiyatlarında son yıllarda yaşanan artış nedeniyle ev sahibi olmanın zorlaşmasına ilişkin alternatif bir çözüm üreten Fuzul Topraktan, orta ve dar gelirli vatandaşlara konut imarlı arsalara yatırım yaparak topraktan ev alma imkanı sunuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Hepimizin artık çok iyi bildiği gibi ülkemizde arsa ve konut en büyük yatırım aracı olarak görülüyor. İnsanların en büyük hayali ev sahibi olmak. Maalesef günümüz koşullarında insanlar bu hayallerinden git gide uzaklaşmaya başladı. Bu noktada nasıl bir çözüm üretebileceğimizi düşünerek, ülkemize ve milletimize katma değer sağlayacağına inandığımız Fuzul Topraktan şirketimizi faaliyete geçirdik. Türkiye’de bir ilke daha imza atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Fuzul Topraktan olarak hayata geçirdiğimiz ‘’Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’’ sayesinde hem arsa hem de konut sahibi olmayı mümkün kılıyoruz. Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemiyle yatırım değeri yüksek lokasyonlarda konut imarlı arsalara yatırım yapan kişiler inşaatın tamamlanmasıyla birlikte ev sahibi olabilecek" dedi.

Yüzde 30 daha hesaplı ev alma imkânı

Ev sahibi olmayı yaklaşık yüzde 30 daha hesaplı hale getiren Fuzul Topraktan’da arsa yatırımlarının da değer kazandığına dikkat çeken Faruk Akbal, “Vatandaşlarımız yalnızca kendi payına düşen inşaat maliyetini karşılayarak arsa üzerinde yapılacak konut projesinden Fuzul Topraktan güvencesiyle maliyetine ev sahibi olabilecekler. Ev alırken Yüzde 30’a yakın yatırımcıların bütçesini korumuş oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Ispartakule projemizin lansmanını 25 Kasım’da yapacağız

Fuzul Topraktan’ın kısa vadeli gelecek planlarına da değinen Akbal, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"25 Kasım Cumartesi günü Fuzul Topraktan Ispartakule proje alanında ‘’Büyük Satış Lansmanı’’ gerçekleştireceğiz. 1+1’den 4+1’e değişen daire seçeneklerinin olduğu Ispartakule projemizi satışa çıkaracağız. Yoğun ilgi nedeniyle sadece biletli katılımcıların yer alacağı lansmanda 332 adet konutun arsasının satışını gerçekleştireceğiz. Fuzul Topraktan Ispartakule projemizde sosyal tesisler, geniş peyzaj alanları, açık ve kapalı spor alanları, otopark, 7/24 güvenlik, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu gibi tam donanımlı site yaşamını neredeyse maliyetine sunuyoruz. Bu heyecan ve motivasyonumuzu koruyarak Fuzul Topraktan’ı Türkiye’nin dört bir yanında proje üretimi yapar hale getirmeyi planlıyoruz."

Aşamalı Konut Sahibi Nasıl Olunur?