Ekonomi Taşınmanınmaliyeti 7500 TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ev taşınmanın maliyeti ne kadar? Yeni bir eve taşınırken çıkan masraflar nelerdir?

Taşınmanın maliyeti 7500 TL

Ev taşımak zor iş, ancak indirimlerle emlak piyasasının hareketlenmesi taşınma sektörünü de canlandırdı. Yeni bir eve taşınırken çıkan masraflar vatandaşın gözünü korkutabiliyor. Nakliyeden emlakçı komisyonuna, boya badanadan, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını kaydetmeye kadar birçok kalemde harcama yapılıyor. Sadece evden eve nakliye firmasının tutarı bin 750 ila 7 bin 500 lirasında değişiyor.

Büşra Soyal Yeni Şafak
Ev taşıma sektöründe hareketlilik yaşanıyor.
Ev taşıma sektöründe hareketlilik yaşanıyor.

Konut ve inşaat sektörü faiz oranlarında yaşanan indirim ve kamu bankaları tarafından başlatılan 0.99 konut kredisi kampanyası sonrasında rahat bir nefes aldı. Konut satışları arttı, gayrimenkul sektörü yeniden ivme kazandı. Bununla birlikte ev taşıma sektöründe de hareketlilik yaşanıyor.

Ev almak ya da kiralamak ne kadar mutlu edici olsa da yeni evin taşınma ve yerleşme masrafları vatandaşların gözünü korkutabiliyor. Taşınmaya hazırlanırken, yapılması gereken ilk şey bir ev bütçesi oluşturmak ancak taşınanların çoğu, bütçe hazırlamak için zamanının olmadığını düşünüyor. Finansal bir plan oluşturmak ve bilgi edinmek, uzun vadede vatandaşı birçok ek masraftan kurtarıyor.

MUTLAKA SÖZLEŞME YAPIN

Ev taşımak isteyenlerin özelikle nakliye firmalarına dikkat etmesi gerektiğini söyleyen İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, eşyaları gösterip pazarlık yaptıktan sonra mutlaka sözleşme yapılmasını öneriyor. Bazı firmaların önce bir araç ile taşırız deyip fiyat verdikten sonra, bir araç yetmiyor diye fiyatı yükseltip zor durumda bırakabildiğini söyleyen Aşa “Nakliyatçılarla taşıma şeklini, ambalajlama, kolileme şartlarını baştan konuşmak gerekiyor. Bunlarla da ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor” açıklamasında bulundu.

  • Vatandaşın sözleşme olmadan hiçbir iş yaptırmamasını vurgulayan Aşa sözlerine şöyle devam ediyor:
  • “Bir problem yaşanırsa yapılan sözleşme ile Tüketici Hakem heyetlerine başvurabilirler. Bu heyetler her ilçenin Kaymakamlık binalarında mevcuttur. Dediğimiz gibi her şeyi baştan pazarlık ve sözleşme ile yapmak en önemlisi.”

NAKLİYE MASRAFI 1750 – 7500 ARASI

Maliyetlerin çok değişken olduğunu, çok ucuz fiyat veren firmaların da bulunduğunu söyleyen Evden Eve Nakliyeciler Derneği Genel Sekreteri Ercan Karakurt, işe başlamadan yada başladıktan sonra ayrıca para talebi olan firmalardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

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Taşıma öncesi firma tarafından exper yapılarak maliyet oluşturulduğunu belirten Karakurt “Evdeki eşyaların metreküpü, her iki evin katları, paketleme maliyeti, araç ve çalışan sayısı, ayrıca gideceği mesafe tespit edilerek bütçe oluşturuluyor. Bundan yola çıkarak örnek verecek olursak; az katlı, normal eşya, orta mesafe, paketleme dahil 1+1 daireler bin 750 ila 2 bin 250 arası, 2+1 daireler 2 bin 500 ila 3 bin 500 arası, 3+1 daireler 3 bin 500 ila 5 bin arası, 4+1 daireler ise 5 bin ila 7 bin 500 TL arası ayrıca KDV fiyat çıkıyor.

ELEKTRİK-DOĞALGAZ-SU ABONELİKLERİ

Nakliye sonrasındaki en önemli ihtiyaç ise altyapı (elektrik, su, doğalgaz vb) bağlantıları. Elektrik idaresine abonelik bedeli, doğalgaz için dağıtım bedeli, su aboneliğinde işlem bedeli alınıyor. Bu masraf kalemlerini gözardı etmemek gerekiyor.

Ayrıca yeni eve taşınacağınız boya badana, ufak tefek tadilat masrafları da oluşabilir.

TAŞINIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Vatandaşların, ev taşıma işlemlerinde herhangi bir sorun yaşamaması için K3 Yetki Belgesi bulunan firmalara başvurmaları gerekiyor. Bu belge, ticari amaçla yurtiçi ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak, gerçek ve tüzel kişilere veriliyor. Taşınma esnasında eşyalara zarar gelmemesi için nakliye firmalarının sigorta yapmasına da dikkat edilmesi gerekiyor.

Tüketicinin referanslı firmaları tercih etmesini tavsiye eden Karakurt “İnternet adresi, ofisi, garajı, deposu olan firmalarla anlaşılmalı. Paketleme yapılacaksa kullanılacak malzeme hijyenik olmalı” diye konuştu.

Köprü ve mazot maliyetinin çok fazla olduğunu söyleyen Karakurt sözlerini şöyle sürdürdü:

“Paketlemede kullanılan malzemeler, ofis maliyetleri çok pahalı, SGK priminin de yüksek olması bizi yakından ilgilendiriyor. Bunların ivedilikle ele alınması lazım.”

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