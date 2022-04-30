Ev ve otomobilde masraf düşecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucu 6 tasarruf finansman şirketinin intibak talepleri uygun görüldü. Bu kapsamda Birevim, Emin Evim, Fuzul Gayrimenkul, İmece Yatırım, Katılımevim ve Sinpaş Yapı Endüstrisi'nin intibak taleplerinin uygun görülmesine karar verildi. Sektör temsilcileri, şirketlerin lisanslanmasının sektöre güveni artıracağını, bu sayede vatandaşların ekstra kredi masrafına girmeden ev ve otomobil sahibi olabileceğini bildirdi.

Eyüp Akbal

PAY YÜZDE 20’LERE YÜKSELİR

FuzulEv Başkanı Eyüp Akbal, sayıları 50’ye yaklaşan şirketler arasında bugün itibarıyla lisans alan sadece 6 firma kaldığını söyledi. Akbal, “Sistemin regüle edilmesi sayıları yüzbinleri bulan aktif katılımcılar adına zorunluydu” ifadesini kullandı.

Konut satışlarında faizsiz finansman sisteminin payının yüzde 5 olduğunu belirten Akbal, “Söz konusu düzenlemeden, sistemin ve katılımcının yasal olarak güvence altına alınmasından sonra bu oranın çok hızlı bir şekilde artacağını, önümüzdeki 5 yılda yüzde 20’lere yükseleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ SAĞLANACAK

Akbal, faizsiz finansman sisteminde alınacak ev tutarının yüzde 9’u kadar katılım bedeli ödendiğini kaydederek, bu sistemle alınacak konut tutarında üst limitin 1 milyon lira olduğunu bildirdi. Akbal, “Düzenleme sayesinde sadece faiz hassasiyeti olanlar değil bankalara yüksek faiz ödemek istemeyen tüm kullanıcılar sisteme dahil olacak. Hatta üst limitin artırılmasıyla orta ve yüksek gelirli grupların da bu sistemden yararlanacağını düşünüyoruz. Ayrıca pazar çeşitliliği sağlanacak” diye konuştu.

Mahir Orak

SORU İŞARETLERİ KALKACAK

Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, tasarruf sahiplerinin haklarının devlet tarafından desteklenmesinin sektöre duyulan güven açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Orak, “Lisans sürecinin bitmesiyle bankacılıkta olduğu gibi sektörümüz periyodik olarak denetlenecek, kafalardaki soru işaretleri ortadan kalkacak” dedi.

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Bireysel tasarrufları, sürdürülebilirlik ilkesi bağlamında kitlesel bir tasarruf fonuna dönüştürerek ülke ekonomisine kazandırdıklarını dile getiren Orak şunları söyledi:

KALKINMANIN LOKOMOTİFİ OLACAK

“Tasarruf bilinci toplumsal olarak artacak. Böylece ekonomi ivme kazanacak. Gelecekte sektörümüz ulusal kalkınmanın lokomotifi olacak. Yasal zemin ve güçlü planlama ile birlikte 2023 sonunda 3 milyon aileyi tasarruf finansıyla tanıştırmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki tasarruflar arttıkça Türkiye kazanacak.” Orak, ayrıca sektörün Avrupa’dakine benzer şekilde gelişme kaydedeceğini sözlerine ekledi.

Sait Aytaç

Vatandaş için 3. Nesil Finansman Modeli

Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç, BDDK lisansı sayesinde vatandaşların mevduat ve katılım bankacılığından sonra 3. Nesil Finansman Modeli’ne kavuştuğunu söyledi. Sektörün geçmişten bu yana ekonomiye sağladığı likidite ve ticarete getirdiği hareketlilikle ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Aytaç, mevzuata uygun hale getirilen şirketlerin BDDK lisansı aldığını bildirdi. Sait Aytaç, 3. Nesil Finansman Modeli olarak tanımladıkları tasarruf finansman sektörünün ülke istikrarına katkı sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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EKONOMİ Eminevim’ in mükemmel müşteri deneyimi yönetimine iki A.C.E. Diamond Birincilik Ödülü