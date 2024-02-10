F-16’da sona doğru

Türkiye’nin ABD’den talep ettiği ve Kongre’nin onay verdiği F-16’lar için yarın (pazar) dolacak olan 15 günlük bekleme süresi sorunsuz aşılıyor. Son günde de Kongre’de aleyhte bir oylama beklenmiyor. Böylece, Ekim 2021’de başlayan F-16 Blok 70 tedarik ve modernizasyon sürecinde son düzlüğe girilecek ve satış resmen gerçekleşmiş olacak.