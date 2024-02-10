F-16’da sona doğru

Türkiye’nin ABD’den talep ettiği ve Kongre’nin onay verdiği F-16’lar için yarın (pazar) dolacak olan 15 günlük bekleme süresi sorunsuz aşılıyor. Son günde de Kongre’de aleyhte bir oylama beklenmiyor. Böylece, Ekim 2021’de başlayan F-16 Blok 70 tedarik ve modernizasyon sürecinde son düzlüğe girilecek ve satış resmen gerçekleşmiş olacak.
ÇOK SAYIDA ALT SİSTEM DE VAR
15 günlük bekleme süresinin pürüzsüz aşılması sonrasında tedarik takvimi üzerinde çalışmaların başlaması bekleniyor. Anlaşma, 40 adet yeni F-16 Blok 70 tedariki ve mevcut 79 adet F-16’nın Blok 70 seviyesine çıkartılmasının yanı sıra alt sistemler ve mühimmatlarla beraber, maliyeti 23 milyar dolara kadar çıkabilecek bir paketi içeriyor.