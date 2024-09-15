Filonun bakımı da Türkiye’de

Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar birçok teknik aşamaya da yansıdı. Enerji filosunda yer alan Fatih, Yavuz, Abdülhamid Han ve Kanuni’nin rutin bakımları Filyos Endüstri Bölgesi’nde yapılıyor. Eskiden gemiler bakım için Norveç, Singapur ve İskoçya gibi ülkelere gönderiliyordu. Önümüzdeki dönemde farklı ülkelerden gelen gemilerin bakımının da tesiste gerçekleştirilebileceği öğrenildi. Bu noktada imalatçı ülkelerle görüşmelerin devam ettiği bilgisi edinildi.

ZAMAN VE MALİYET TASARRUFU

Türkiye’nin enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor. Fatih, Kanuni ve Abdülhamid Han mevcut görevlerini tamamlamalarının ardından bakıma alındı. Bakımlarının ardından üç gemi yeni görev yerlerine uğurlanacak. Gemilerin sertifikasyon süresinin dolması ile birlikte yenilenmesi için bakıma alınmaları gerekiyor. Her 5 kuyudan sonra 1-2 hafta bakımdan geçiyor. En uzun bakım süresi ise 3-4 ay sürüyor. Filyos Endüstri Bölgesi’nin hizmete alınmasıyla birlikte gemilerin bakım işlemlerinde zamandan ve maliyetten tasarruf sağlandı.

BOĞAZ GEÇİŞİ İÇİN KULESİ SÖKÜLMÜŞTÜ

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, vinç kurulumu, kule dikimi, kule ekipmanlarının montajı, üretici firma tarafından yapılan testler ve devreye alma işlemlerinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda sondaj operasyonlarına başlayacak. Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki köprülerin yükseklikleri sebebiyle geminin 112 metre olan kulesi, İzmir Aliağa’da sökülmüştü. Kulenin 56 metrelik kısmının sökülmesinin ardından Abdülhamid Han, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Sakarya Gaz Sahası’na ulaşmıştı.

10 YIL SONDAJ YAPACAK

Fatih Sondaj Gemisi, 5 Ağustos’ta Filyos Limanı’na demirleyerek bakıma alındı. Bakım sürecinde, sondaj ekipmanlarının gerekli bakım ve denetimleri, sualtı kuyubaşı emniyet sisteminin planlı bakım ve testleri, itici pervanelerin değiştirilmesi ve klas sörveylerinin gerçekleş-tirilmesi planlanıyor. Bakım ve sörvey işlemlerinin tamamlan-masının ardından gemi, 10 yıl boyunca sondaj görevine devam edecek.

YENİ KEŞFE HAZIRLIK

Kanuni Sondaj Gemisi ise Türkali-20 kuyusu alt tamamlama operasyonlarını başarılı bir şekilde tamamlayarak, kuyular arası periyodik bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 5 Ağustos’ta limana yanaştı. Limanda düzeltici bakım faaliyetleri yapılarak geminin bir sonraki kuyu lokasyonu için hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.







