|
Ekonomi

Filonun bakımı da Türkiye’de

Dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosuyla ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye; Fatih, Yavuz, Abdülhamid Han ve Kanuni'nin bakımlarını da Filyos'ta yapıyor. Önceden gemiler bakım için Norveç, Singapur ve İskoçya'ya gönderiliyordu. İşlemlerin Türkiye'de olması zaman ve maliyet tasarrufu sağladı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 00:59 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar birçok teknik aşamaya da yansıdı. Enerji filosunda yer alan Fatih, Yavuz, Abdülhamid Han ve Kanuni’nin rutin bakımları Filyos Endüstri Bölgesi’nde yapılıyor. Eskiden gemiler bakım için Norveç, Singapur ve İskoçya gibi ülkelere gönderiliyordu. Önümüzdeki dönemde farklı ülkelerden gelen gemilerin bakımının da tesiste gerçekleştirilebileceği öğrenildi. Bu noktada imalatçı ülkelerle görüşmelerin devam ettiği bilgisi edinildi.

ZAMAN VE MALİYET TASARRUFU

Türkiye’nin enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor. Fatih, Kanuni ve Abdülhamid Han mevcut görevlerini tamamlamalarının ardından bakıma alındı. Bakımlarının ardından üç gemi yeni görev yerlerine uğurlanacak. Gemilerin sertifikasyon süresinin dolması ile birlikte yenilenmesi için bakıma alınmaları gerekiyor. Her 5 kuyudan sonra 1-2 hafta bakımdan geçiyor. En uzun bakım süresi ise 3-4 ay sürüyor. Filyos Endüstri Bölgesi’nin hizmete alınmasıyla birlikte gemilerin bakım işlemlerinde zamandan ve maliyetten tasarruf sağlandı.

BOĞAZ GEÇİŞİ İÇİN KULESİ SÖKÜLMÜŞTÜ

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, vinç kurulumu, kule dikimi, kule ekipmanlarının montajı, üretici firma tarafından yapılan testler ve devreye alma işlemlerinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda sondaj operasyonlarına başlayacak. Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki köprülerin yükseklikleri sebebiyle geminin 112 metre olan kulesi, İzmir Aliağa’da sökülmüştü. Kulenin 56 metrelik kısmının sökülmesinin ardından Abdülhamid Han, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Sakarya Gaz Sahası’na ulaşmıştı.

10 YIL SONDAJ YAPACAK

Fatih Sondaj Gemisi, 5 Ağustos’ta Filyos Limanı’na demirleyerek bakıma alındı. Bakım sürecinde, sondaj ekipmanlarının gerekli bakım ve denetimleri, sualtı kuyubaşı emniyet sisteminin planlı bakım ve testleri, itici pervanelerin değiştirilmesi ve klas sörveylerinin gerçekleş-tirilmesi planlanıyor. Bakım ve sörvey işlemlerinin tamamlan-masının ardından gemi, 10 yıl boyunca sondaj görevine devam edecek.

YENİ KEŞFE HAZIRLIK

Kanuni Sondaj Gemisi ise Türkali-20 kuyusu alt tamamlama operasyonlarını başarılı bir şekilde tamamlayarak, kuyular arası periyodik bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 5 Ağustos’ta limana yanaştı. Limanda düzeltici bakım faaliyetleri yapılarak geminin bir sonraki kuyu lokasyonu için hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.



#Sondaj Gemisi
#Filo
#Ekonomi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasada taşerona kadro, 3600 ek gösterge, TYP, ev hanımlarına emeklilik şeması oluştu