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Ekonomi Fiyat ortalaması 2 bin 350 lira
EMLAK

Fiyat ortalaması 2 bin 350 lira ​

Fiyat ortalaması 2 bin 350 lira

Yeni inşaatlardaki hareketlilik kira ve satış fiyatlarına da yansıdı. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, ülkemizde konut fiyatlarında satılık metrekare fiyat ortalamasının 2 bin 350 lira, konut kira ortalamasının ise metrekare bazında 9,3 lira olduğu bilgisini verdi.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni inşaatlardaki hareketlilik kira ve satış fiyatlarına da yansıdı. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, ülkemizde konut fiyatlarında satılık metrekare fiyat ortalamasının 2 bin 350 lira, konut kira ortalamasının ise metrekare bazında 9,3 lira olduğu bilgisini verdi.

  • Özelmacıklı, “Konutlarda ülkemizde ortalama amortisman süresi ise yaklaşık 21 yıl. En düşük amortisman süresi 16 yıl ile Şanlıurfa, Kilis ve Edirne gerçekleşirken, Mersin, Kütahya, Kars ve Ankara’da bu süre 17 yıl seviyesinde. En yüksek amortisman süreleri ise 29 yıl ile Aksaray, 28 yıl ile Kayseri ve Kastamonu iken 26 yıl ile Artvin, Kırşehir, Bartın, Niğde ve Gümüşhane’de. 3 Büyükşehir’den Ankara’da amortisman süresi 17,5 yıl iken, İstanbul’da 18 yıl, İzmir’de ise 21 yıl” dedi.
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