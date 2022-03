Ford'dan Türkiye hamlesi: Avrupa'nın en büyük elektrikli araç bataryası fabrikalarından birini kurmaya hazırlanıyorlar

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un testleri ve üretim fabrikasının inşaatında çalışmalar devam ediyor. Yılın dördüncü çeyreğinde tesisin seri üretime hazır hale getirilmesi ve 2023'ün ilk çeyreğinde ilk araçların lansmasının yapılması planlanıyor. Otomobil alanındaki atılımın ardından yabancı yatırımcıların gözü bir kez daha ülkemize çevrilirken, otomobil üreticisi Ford, kritik bir karar aldı.

Financial Times'ın haberine göre, Ford, Türkiye'de batarya fabrikası kurmayı planlıyor.

BATARYA FABRİKASI KURACAKLAR

Haberde, "ABD'li otomobil üreticisi Ford, Almanya'daki yatırımlarını ikiye katlayarak ve Türkiye'de bir batarya fabrikası kurarak Avrupa'daki elektrik hedeflerini genişletecek." denildi. Bu çerçevede, Türkiye'de üretilen ticari araçlar için batarya üretimi gerçekleştirilecek.

ELEKTRİKLİDE 2035 HEDEFİ

Duyurunun, söz konusu şirket tarafından yürütülen işlerin batarya ile çalışan araçlara ve motorlu modellere ayrılmasından bir hafta sonra geldiği belirtildi. Yeni plana göre, 2035 yılına kadar her modelin tamamen elektrikli hale getirilmesi hedefleniyor.

REKLAM

EKONOMİ Yerli otomobil TOGG'dan CES 2022 paylaşımı: Yeni model mi?

"HER ŞEY DEĞİŞİYOR"

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, "Her şey değişiyor, her şey dönüşecek ve bu çok fazla değişiklik getiriyor. Avrupa'da toplumun talep ettiği şeyin bu olduğunu düşünüyoruz." dedi. Şirket, 2026'dan itibaren Avrupa'da her yıl yaklaşık 600 bin elektrikli araç üretmeyi amaçlıyor.

FORD'UN YENİ ATILIMI

Avrupa'da halihazırda bataryalı tek binek otomobil model olan ve Meksika'dan ithal edilen Mustang Mach-E'yi satan Ford, önümüzdeki yıldan itibaren kıtada 7 yeni elektrikli model piyasaya sürecek.

Bu atılım, Türkiye'de üretilen Transit Custom ve Almanya'daki Köln fabrikasında yapılacak yeni bir küçük spor arazi aracı ile başlayacak.